Арестованный в Италии топ-менеджер ОДК стал фигурантом уголовного дела в России

Директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов Предоставлено отделу конференций «Ведомостей» из личного архива

Басманный суд Москвы в среду санкционировал заочный арест на два месяца топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК; входит в госкорпорацию «Ростех») Александра Коршунова, арестованного в Италии по запросу США и подозреваемого в сговоре и попытке кражи коммерческой информации у компании General Electric (GE). СКР предъявил ему обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Коршунов уже объявлен в международный розыск, сообщила представитель пресс-службы суда Юнона Царева. Суть дела ни она, ни СКР не раскрыли. В ОДК и «Ростехе» возбуждение дела не комментируют.

По словам двух источников «Ведомостей» в оборонной промышленности, это уголовное дело является одной из защитных мер, принимаемых российской стороной для недопущения экстрадиции топ-менеджера ОДК в США, где ему грозит до 10 лет лишения свободы. Именно такое наказание предусмотрено обвинением, выдвинутым ФБР и минюстом США 21 августа в адрес Коршунова и главы итальянской компании AeroNova Маурицио Паоло Бьянки, которые якобы вступили в сговор с целью хищения коммерческой тайны у американской компании GE Aviation (в ее итальянском подразделении ранее трудился Бьянки) для модернизации российских двигателей ПД-14 (их планируется устанавливать на российские пассажирские самолеты МС-21). Согласно фабуле обвинения, Бьянки от имени Коршунова нанял специалистов, которых попросил оценить конструкцию существующих редукторов двигателей ПД-14 и предложить варианты их доработки, что и было сделано. Коршунов был задержан на основании ордера минюста США 30 августа по прибытии в Неаполь; 4 октября на этом же основании в итальянской коммуне Марино был задержан и Бьянки. По решению суда они оба помещены под стражу.

Дипломатический источник «Ведомостей» утверждает, что возбуждение уголовного дела в России в отношении Коршунова принято на «очень высоком политическом уровне» и объясняется тем, что оно позволит в короткий срок ходатайствовать об экстрадиции его на родину. Медлить в этом вопросе более было нельзя, говорит собеседник: минюст Италии уже передал в местную прокуратуру документы для выдачи менеджера ОДК в США, процесс мог стать необратимым. Выдача же Коршунова американским властям может стать настоящим кошмаром для всей двигателестроительной промышленности, говорит сотрудник аппарата правительства: нельзя допустить, чтобы секретоноситель, осведомленный о ходе разработки нескольких десятков закрытых проектов, де-факто оказался в руках американских спецслужб, которые «ради получения нужной информации церемониться с ним точно не будут». Подобные контрзапросы уже не раз бывали в ситуациях, когда США требовали выдать гражданина России.

Власти Италии и США знают, что Россия не выдает своих граждан по запросам иностранных государств, говорит старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин, и в случае выдачи Коршунова в Россию США не смогут обратиться к Москве с запросом о его экстрадиции. С учетом того, что американский запрос поступил в Италию раньше российского, минюст США будет мотивировать Италию на рассмотрение американского запроса в первую очередь, полагает юрист: повысить шансы на удовлетворение российского запроса может только политический расклад сил в Италии.