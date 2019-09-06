Арест российского топ-менеджера в Италии может осложнить двусторонние отношения

Директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов был задержан 30 августа в итальянском Неаполе Центр стратегических разработок в гражданскойавиации

Директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Коршунов был задержан 30 августа в итальянском Неаполе по запросу минюста США, его подозревают в экономическом шпионаже, рассказали «Ведомостям» два источника в оборонной промышленности.

По их словам, американские власти посчитали, что Коршунов причастен к незаконному получению интеллектуальной собственности и документов компании General Electric, которые якобы планировалось использовать в интересах российской программы ПД-14 (авиадвигатель для среднемагистрального самолета МС-21). Задержание произошло при прохождении пограничного контроля, уточняет один из собеседников: в тот день Коршунов прибыл в Неаполь с женой, собираясь провести в Италии отпуск, о котором он заблаговременно уведомил свое непосредственное начальство.

Представитель ОДК в четверг подтвердил, что в Италии был задержан сотрудник корпорации. Представитель «Ростеха», комментируя задержание Коршунова, заявил «Ведомостям», что госкорпорация использует дипломатические каналы, чтобы разобраться в ситуации. «Уверены, что он непричастен к какой-либо противоправной деятельности», – подчеркнул он. МИД России заявил, что сотрудники посольства получили консульский доступ к задержанному. Знакомый Коршунова уточнил, что решение об экстрадиции в США топ-менеджера ОДК будет принято по результатам нескольких судебных заседаний, первое из которых было запланировано на четверг.

Федеральный чиновник называет обвинения в адрес Коршунова «безосновательными», а сам прецедент «крайне опасным»: «Любого представителя оборонки можно голословно обвинить в шпионаже и требовать его экстрадиции в США для дальнейшей показательной расправы». Он полагает, что обвинения были построены на работе топ-менеджера ОДК (он действительно принимал участие в работе по ПД-14 и коммуницировал с иностранными партнерами), а также на фактах его биографии, связанных с прохождением дипломатической службы в МИД СССР и России. По совокупности этих факторов менеджеру и был навязан образ шпиона, пытавшегося украсть секреты, считает собеседник «Ведомостей». Просто «украсть секрет» и воспроизвести благодаря этому такое сложное изделие, как современный авиадвигатель, невозможно, его создание требует многомиллиардных (в долларах) инвестиций, огромного научно-технического задела и создания целых отраслей промышленности, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

«Это очень плохая практика. Они (подобные инциденты. – «Ведомости») осложняют наши двусторонние отношения. Говорю без всяких шуток, без иронии», – заявил в четверг президент Владимир Путин, комментируя эту ситуацию. Источник в авиационной промышленности считает, что сейчас говорить об ужесточении существующих правил на выезд топ-менеджеров оборонной промышленности за рубеж не стоит, но рекомендации быть более осмотрительными и осторожными они получат в любом случае.