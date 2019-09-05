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Минюст США раскрыл детали обвинений в адрес топ-менеджера «дочки» Ростеха

Ведомости
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Задержанный в Италии топ-менеджер входящей в «Ростех» Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Коршунов обвиняется в краже торговых секретов, ему грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает минюст США.

Ведомство отметило, что вместе с Коршуновым обвинения предъявлены Маурицио Бьянки, гражданину Италии. «Их обвиняют в США в сговоре и попытке кражи торговых секретов американской авиастроительной компании», — указывается в сообщении. Это наказывается сроком до 10 лет тюрьмы, добавили в минюсте.

Задержание Коршунова в аэропорту Неаполя прокомментировал ранее президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. Он назвал произошедшее «недобросовестной конкуренцией». Путин рассказал, что ОДК, создавая новый двигатель, заключила контракт с итальянской фирмой для консультаций. Теперь, по словам президента, топ-менеджеру ОДК вменяется «кража каких-то секретов».

Как сообщал источник «Ведомостей» в оборонной промышленности, Коршунов был задержан за хищение интеллектуальной собственности и документов компании General Electric, которые якобы планировалось использовать в интересах российской программы ПД-14. Программа предусматривает создание авиационного двигателя, который будет устанавливаться на новые российские среднемагистральные самолеты МС-21.

Обвинительное заключение минюста США косвенно подтверждает эту информацию. В материале указывается, что в 2013-2018 гг. Бьянки от имени Коршунова нанимал сотрудников итальянского подразделения GE Aviation для консалтинговой работы. «Работа касалась вспомогательной коробки приводов двигателей», — указывается в заявлении минюста. Речь идет о внешних компонентах двигателей, которые приводят в движение гидравлические и топливные насосы, а также генераторы. При этом результаты работы становились по условиям контракта интеллектуальной собственностью Минпромторга России.

При этом США считают, что во время консультирования эксперты могли использовать торговые секреты, принадлежащие GE Aviation. В обвинительном заключении отмечается также, что Коршунов платил данным работникам, с которыми он встречался в Ле-Бурже во Франции и в Милане для обсуждения отчетов.

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Восемь человек задержали после обыска в штабе Навального

Ведомости
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Восемь человек задержали в штабе политика Алексея Навального, где проходит обыск, сообщает проект «ОВД-инфо». Уточняется, что полиция продолжает обыск в штабе.

Как отмечает «Медиазона», их доставили в отдел полиции по Мещанскому району. Задержанных привезли в ОВД в автозаке, среди них волонтеры штаба и посетители лекции для наблюдателей на выборах. Сотрудник штаба Александр Шепелев пояснил изданию, что у них изъяли технику и паспорта. Трех человек, задержанных в штабе Навального, – Александру Калистратову, Дмитрия Гончарова и Михаила Савкова – отпустили из ОВД без протоколов. Судьба остальных задержанных неизвестна.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов одновременно пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией, студию канала и московский штаб Навального. Причины обысков неизвестны. Всех, кто находился в студии «НавальныйLive», отпустили после переписи паспортных данных, отмечается в сообщении проекта в Twitter. Личную и рабочую технику сотрудников забрали, в студии продолжается обыск.

В офисе Фонда борьбы с коррупцией обыск начали только ближе к 23.00 мск, сообщил Навальный в Twitter. По мнению соратника Навального Леонида Волкова, силовики проводят обыски, чтобы помешать информированию избирателей об «Умном голосовании».

В воскресенье, 8 сентября, в Москве состоятся выборы в Мосгордуму по 45 округам. Навальный призвал своих сторонников придерживаться стратегии «Умного голосования». Ее цель в том, чтобы не допустить кандидатов, поддержанных «Единой Россией», в городскую думу. Для этого Навальный предложил своим сторонникам проголосовать за кандидатов, которые имеют больше всего шансов победить представителей от власти.

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Политика
Новости

ЦБ: мошенники переключились с пенсионеров на силовиков

Ведомости
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Мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах чаще всего становятся жертвами мошеннических схем с использованием данных банковских карт, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артема Сычева. По его словам, за последние полтора года мошенники переключились с пожилых людей на экономически активное население.

Сычев пояснил, что если раньше жертвами мошенников становились совсем пожилые люди, то сейчас это лица от 32 до 48 лет. В мошеннических схемах используется фиктивная лотерея. «Эта разводка очень простая: поучаствуй в лотерее – получишь приз. Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных», – рассказал Сычев на конференции по информационной безопасности финансовой сферы.

По его словам, жертвами также часто становятся женщины экономически активного возраста. В момент звонка мошенников они, как правило, «заняты делами».

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Бизнес
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Выручка холдинга «Агрогард» выросла на 35%

Ведомости
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По итогам 2018 г. выручка холдинга «Агрогард» (бенефициаром является миллиардер Андрей Гурьев) выросла на 35% до 7,9 млрд руб., говорится в сообщении агрохолдинга. Показатель EBITDA вырос на 168% до 2,6 млрд руб. при увеличении рентабельности по EBITDA до 33% по сравнению с 16% год назад.

По данным компании, в сезоне 2018–2019 г. «Агрогард» засеял 142 400 га территории. Их них около 60 000 га отведено под озимые культуры (требующие перезимовки).

Агрохолдинг основан в 2003 г. на базе сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края общей площадью более 50 000 га. Компания выращивает пшеницу и сахарную свеклу, занимается производством молока, мяса, а также оказывает услуги по хранению зерна. Общая площадь сельскохозяйственных территорий компании составляет более 155 000 га, численность поголовья скота – 11 800 голов. На предприятиях, входящих в агрохолдинг, работают свыше 3000 человек, говорится на сайте компании.

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Финансы
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Evison отозвала иск, оспаривающий смену предправления «Восточного»

Ведомости
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Представитель Evison Holdings Limited заявил об отказе компании от исковых требований о признании недействительными решений совета директоров банка «Восточный». Отказ от иска был принят судом 5 сентября, говорится в материалах дела, размещенных на сайте Арбитражного суда Амурской области. Ранее предварительное судебное заседание по иску было перенесено на этот же день.

Представитель истца объяснил отказ от иска тем, что в ноябре состоится заседание по переизбранию членов совета директоров банка, на котором, по мнению истца, совет директоров будет избран законным образом.

Ранее в исковом заявлении компания Evison Holdings Limited требовала признать недействительными (ничтожными) все решения совета директоров банка «Восточный», принятые по всем вопросам повестки дня заседаний, состоявшихся 4 и 22 июля 2019 г.

Внеочередное собрание акционеров «Восточного» состоится 1 ноября, говорится в материалах банка. В повестке дня – досрочное прекращение полномочий членов совета директоров и избрание нового состава членов совета директоров банка.

«При избрании совета директоров «Восточного» в июле были нарушены все возможные корпоративные процедуры и фактически проигнорированы уведомления трех кандидатов об отказе от избрания. В суде мы добились того, что «Восточный» признал очевидные грубые нарушения: в своем отзыве банк указал, что Марина Ушакова, Яна Арутюнова и Дмитрий Бабурин не являются членами совета директоров, что фактически делает его решения нелегитимными. Из-за этого банк был вынужден назначить на 1 ноября внеочередное общее собрание акционеров, где будет решать вопрос об избрании нового состава совета директоров», – прокомментировал ситуацию представитель Baring Vostok.

До 19 июня контроль в банке «Восточный» был у Baring Vostok через Evison, ему принадлежало 51,6%, тогда как другим акционерам – «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнерам Шерзову Юсупову и Юрию Данилову – 40%. Однако по решению суда Evison была вынуждена исполнить опцион и продать «Финвижн» 9,99% «Восточного». Контроль в банке перешел к Аветисяну и двум его партнерам. После этого «Восточный» провел общее собрание акционеров и избрал новый совет директоров, в котором Baring Vostok остался в меньшинстве.

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Политика
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Сформирован окончательный список кандидатов на выборы в Мосгордуму

Ведомости
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В Москве сформирован окончательный список кандидатов на выборы в Мосгордуму седьмого созыва, сообщает ТАСС со ссылкой на члена Мосгоризбиркома Дмитрия Реута. По его словам, в список вошли 225 человек.

Выдвижение кандидатов в Мосгордуму завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца. Также 57 кандидатов получили отказ. Представителю партии «Яблоко» Сергею Митрохину удалось обжаловать отказ, его допустили к выборам. Девять человек по решению суда или сняв свою кандидатуру выбыли из предвыборной гонки.

В воскресенье, 8 сентября, в Москве пройдут выборы в Мосгордуму по 45 округам. С середины июня в городе проходили митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов, большинство из них были несогласованными и сопровождались массовыми задержаниями. Политик Алексей Навальный призвал своих сторонников придерживаться стратегии «Умного голосования», которое предполагает, что москвичи должны проголосовать за предложенного Навальным кандидата, чтобы в Мосгордуму прошли как можно меньше тайных и явных представителей кандидатов от «Единой России».

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Финансы
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Иск «Росгосстраха» почти на 150 млрд рублей отправили на новое рассмотрение

Ведомости
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9-й Арбитражный апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции направить на новое рассмотрение иск «Росгосстраха» о взыскании с «РГС жизни» (с 3 сентября переименована в «Капитал лайф страхование жизни») 148,8 млрд руб. за использование своего бренда. Об этом сообщается в картотеке суда.

«Этот иск на 150 млрд руб. за использование названия «РГС жизнь» безусловно войдет в историю страховой и судебной практики в России как самый абсурдный и при этом один из самых долгих в рассмотрении. Сначала истец затягивал процесс, как мог, по разным надуманным поводам. Теперь СИП (Суд по интеллектуальным правам. – «Ведомости») решил отправить дело по кругу на новое рассмотрение, несмотря на ранее принятые решения и арбитражных судов, и самого СИПа. Наши юристы, естественно, проанализируют возможность обжалования сегодняшнего решения СИПа, но и встреча по этому поводу в суде первой инстанции нас не беспокоит: мы абсолютно уверены в своей правоте и готовы доказывать это в судах любых инстанций столько, сколько потребуется», – передала пресс-служба «Капитал лайф страхование жизни» комментарий ее президента Евгения Гинера.

Как пояснил адвокат представляющей в суде «Росгосстрах» компании А1 Кирилл Ермоленко, направление дела на новое рассмотрение означает, что суды должны будут еще раз, но более тщательно проверить все обстоятельства дела. «С нашей точки зрения, передача предыдущим руководством «Росгосстраха» 13 товарных знаков в пользование прямому конкуренту на семь лет за 195 000 руб. в квартал да еще и с невозможностью одностороннего расторжения договора – это нонсенс», – отметил он.

По его мнению, обстоятельства заключения такого договора должны быть подвергнуты детальному анализу, поэтому сегодняшнее решение Суда по интеллектуальным правам можно только приветствовать.

«Росгосстрах» подал иск к «РГС жизни» в начале июня 2018 г. В качестве третьих лиц к разбирательству были привлечены ЦБ и Роспатент. В иске компания оспорила договор на использование бренда «РГС жизнь». По версии истца, заключенный еще при предыдущем владельце «Росгосстраха» договор о товарном знаке несправедлив и наносит ущерб компании, вводя клиентов и ЦБ в заблуждение, и не отвечает коммерческой реальности. За использование товарного знака «РГС жизнь» платит «Росгосстраху» в год менее 1 млн руб. По словам представителя компании, это «сущие копейки».

Изначально сумма исковых требований составляла 116,6 млрд руб. В октябре «Росгосстрах» увеличил ее до 148,8 млрд руб. после выхода хорошей отчетности «РГС жизни». 26 октября 2018 г. Арбитражный суд Москвы отказал «Росгосстраху» в иске. 5 марта этого года компания подала апелляцию.

«РГС жизнь» создана в 2004 г. бывшим совладельцем «Росгосстраха» Даниилом Хачатуровым и его партнерами. В 2016 г. Хачатуров продал страховщика собственнику ООО «Лайф инвест» Алхасу Сангулии, а «Росгосстрах» договорился обменять на долю в банке «ФК Открытие», однако так и не получил ее. В августе 2017 г. ЦБ забрал на санацию «ФК Открытие», а вместе с ним и «Росгосстрах». «РГС жизнь» не вошла в сделку ни с «ФК Открытие», ни с ЦБ. В апреле 2018 г. владельцем «РГС жизни» назвал себя президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер.

Политика
Новости

В ФБК и штабе Навального начались обыски

Ведомости
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Люди в масках одновременно пришли в офис фонда борьбы с коррупцией, студию канала «НавальныйLive» и московский штаб Навального, сообщил Леонид Волков в Twitter. По его мнению, так силовики хотят сорвать запланированный на вечер четверга эфир Навального в соцсетях, где он планировал еще раз рассказать об «Умном голосовании». Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что силовики отключают камеры наблюдения в офисе ФБК.

В воскресенье, 8 сентября, в Москве пройдут выборы в Мосгордуму по 45 округам. Навальный призвал своих сторонников придерживаться стратегии «Умного голосования». Ее цель в том, чтобы не допустить кандидатов, поддержанных «Единой Россией», в городскую думу. Для этого Навальный предложил своим сторонникам проголосовать за кандидатов, которые имеют больше всего шансов победить представителей от власти.

Технологии
Новости

Компания по аренде автомобилей подала иск к ФБК на 1 млрд рублей

Ведомости
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Компания «Флай-авто» подала иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 1 млрд руб. Согласно материалам картотеки судебных дел, суд зарегистрировал иск 5 сентября, пока он не принят к производству. В качестве третьего лица привлечен телеканал «Дождь». Других подробностей в материалах дела нет.

Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева заявила «Ведомостям», что впервые слышит про иск.

В иске, копия которого имеется у «РИА Новости» говорится, что «массовые беспорядки…, которые прошли в Москве 27 июля, 3 августа и 10 августа», причинили убытки ООО «Флай авто», осуществляющей деятельность по прокату автомобилей, в том числе бизнес и премиум класса. «Истец считает, что убытки стали прямым следствием неправомерных действий ответчика», – поясняется в иске. В нем уточняется, что сторонники Навального, в частности Борис Золотаревский и Любовь Соболь, неоднократно в соцсетях призывали к участию в несогласованных акциях протеста в центре Москвы.

Компания «Флай-авто» была зарегистрирована в 2011 г. Она занимается лизингом авто, численность ее сотрудников составляет 7 человек, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». В 2017 г. выручка компании составила 38,8 млн руб., чистая прибыль – 2,8 млн руб. Ее единственный владелец и гендиректор – Дмитрий Леухин. Он также является членом комитета по безопасности предпринимательской деятельности Торгово-промышленной палаты, обнаружили «Ведомости». Леухин также является владельцем компании «Евроавто рус», занимающейся прокатом автомобилей. С августа 2019 г. Леухин занимает должность президента «Ассоциации содействия деятельности по прокату автомобилей», кроме него в ассоциацию входит гендиректор «Эко-тепло» Владимир Гарчу. Телефоны «Флай авто» и «Евроавто рус» в четверг не отвечали.

Ранее, 21 августа, ГУП «Московский метрополитен» подал иск к Навальному и его сторонникам в Коптевский районный суд. Помимо метрополитена в суд на оппозиционеров из-за акций протеста пожаловались ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги», ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на ул. Тверской), а также служба такси – ООО «М.Такси коммуникации». Общая сумма исковых требований превысила 14 млн руб.

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Технологии
Новости

Facebook запустил новый сервис знакомств

Ведомости
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Facebook запустил новый сервис знакомств Dating, говорится в сообщении соцсети. Изначально сервис будет доступен только в США и отдельных странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. В европейских странах сервис заработает с начала 2020 г.

Зарегистрироваться и создать профиль в Dating смогут только лица старше 18 лет. Приложение будет предлагать для знакомств профили только тех лиц, с которыми у пользователя имеются схожие интересы и предпочтения, также будут учитываться «лайки», оставляемые в соцсети. Помимо этого в профиль нового сервиса можно будет переносить посты, сделанные в Instagram.

О том, что Facebook создаст сервис знакомств в соцсети, основатель Facebook Марк Цукерберг заявил в мае 2018 г. на конференции в Калифорнии. Он отмечал, что приложение будет предназначено для тех, кто хочет создать «серьезные отношения».

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Политика
Новости

Минобороны назвало причину аварии вертолета Ми-8 в Саратовской области

Ведомости
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Причиной жесткой посадки военного вертолета Ми-8 недалеко от аэродрома «Сокол» в Саратовской области, скорее всего, стало разрушение одной из стоек шасси, сообщило Минобороны. Из-за этого произошло опрокидывание вертолета на взлетно-посадочной полосе.

«При разгоне по взлетно-посадочной полосе для совершения планового полета произошло опрокидывание вертолета Ми-8», – заявили в Минобороны. Экипаж Ми-8 самостоятельно покинул борт вертолета. Пострадавших нет. Пассажиров на борту не было, добавили в ведомстве. Для выяснения обстоятельств ЧП на аэродроме работает комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.

В свою очередь, зампредседателя областного правительства Роман Бусаргин подтвердил «Интерфаксу» отсутствие пострадавших в результате ЧП. Госпитализация никому не понадобилась, сказал он. «Не было такой необходимости», – добавил Бусаргин.

Источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что всего на борту было три человека. Площадь пожара, начавшегося после удара Ми-8 о землю, составила 30 кв. м.

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Политика
Новости

Минобороны заплатит бывшим военнослужащим 4 млн рублей за обстрел из танков

Ведомости
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Суд в Санкт-Петербурге обязал Минобороны выплатить трем бывшим рядовым 4 млн руб. компенсации морального ущерба за ранения, которые они получили во время учений в 2017 г. В результате двое из пострадавших остались инвалидами, сообщает РБК со ссылкой на адвоката потерпевших Дмитрия Герасимова.

По решению суда пострадавшему Дмитрию Пахмутову министерство выплатит 2,5 млн руб., Вадиму Габдуллину – 1 млн руб., а Арсену Османову – 500 000 руб. По словам адвоката, иск к Минобороны был подан в июне этого года. Пострадавшие требовали от ведомства 6 млн руб. компенсации. Представитель ответчика на заседание суда не явился.

Инцидент произошел 7 сентября 2017 г. на военном полигоне в Ленинградской области. Во время плановых танковых учений четверо рядовых попали под обстрел. 20-летний Андрей Виттих был убит на месте, а Пахмутов и Габдуллин получили инвалидность третьей и второй групп соответственно. Османов 67 дней провел в госпитале, его до сих пор беспокоят боли и есть проблемы с дыханием, рассказал адвокат. В феврале 2019 г. отвечавших за организацию стрельб Дениса Горелышева и Виктора Кривошеина признали виновными в халатности и приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

12 августа губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о выплатах по 200 000 руб. семьям сотрудников Российского федерального ядерного центра, погибших во время взрыва на военном полигоне под Архангельском. Взрыв произошел 8 августа во время испытания ракеты. В Минобороны сообщали о пяти погибших. Также Минобороны выплатит компенсации жителям деревни Каменка Красноярского края. Их дома разрушили две серии взрывов (5 и 9 августа) в военной части. Сумма компенсаций составит до 50 000 руб.

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