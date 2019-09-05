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Минюст США раскрыл детали обвинений в адрес топ-менеджера «дочки» Ростеха

Задержанный в Италии топ-менеджер входящей в «Ростех» Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Коршунов обвиняется в краже торговых секретов, ему грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает минюст США.

Ведомство отметило, что вместе с Коршуновым обвинения предъявлены Маурицио Бьянки, гражданину Италии. «Их обвиняют в США в сговоре и попытке кражи торговых секретов американской авиастроительной компании», — указывается в сообщении. Это наказывается сроком до 10 лет тюрьмы, добавили в минюсте.

Задержание Коршунова в аэропорту Неаполя прокомментировал ранее президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. Он назвал произошедшее «недобросовестной конкуренцией». Путин рассказал, что ОДК, создавая новый двигатель, заключила контракт с итальянской фирмой для консультаций. Теперь, по словам президента, топ-менеджеру ОДК вменяется «кража каких-то секретов».

Как сообщал источник «Ведомостей» в оборонной промышленности, Коршунов был задержан за хищение интеллектуальной собственности и документов компании General Electric, которые якобы планировалось использовать в интересах российской программы ПД-14. Программа предусматривает создание авиационного двигателя, который будет устанавливаться на новые российские среднемагистральные самолеты МС-21.

Обвинительное заключение минюста США косвенно подтверждает эту информацию. В материале указывается, что в 2013-2018 гг. Бьянки от имени Коршунова нанимал сотрудников итальянского подразделения GE Aviation для консалтинговой работы. «Работа касалась вспомогательной коробки приводов двигателей», — указывается в заявлении минюста. Речь идет о внешних компонентах двигателей, которые приводят в движение гидравлические и топливные насосы, а также генераторы. При этом результаты работы становились по условиям контракта интеллектуальной собственностью Минпромторга России.

При этом США считают, что во время консультирования эксперты могли использовать торговые секреты, принадлежащие GE Aviation. В обвинительном заключении отмечается также, что Коршунов платил данным работникам, с которыми он встречался в Ле-Бурже во Франции и в Милане для обсуждения отчетов.