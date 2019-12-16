Адвокат Трампа: Импичмент призван помешать расследовать коррупцию времен Обамы
Импичмент, инициированный Демократической партией США в отношении президента Дональда Трампа, ставит своей целью помешать расследованию коррупции во времена правления Барака Обамы. К такому выводу пришел личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани после поездки в Киев, Вену и Будапешт по делу об импичменте.
«Импичмент является частью прикрытия демократов. Вымогательство, взяточничество и отмывание денег выходят за рамки дела Байдена. Национальный комитет Демпартии сговорился с Украиной, чтобы уничтожить кандидата Трампа», — написал в своем аккаунте Twitter Джулиани.
Он отметил, что «дальше много будет еще другого».
Он также написал, что «собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду об этом импичменте, который не содержит никаких нарушений со стороны Дональда Трампа».
«...в 2016 году коррупция была настолько масштабной, что Трамп должен был просить об американо-украинском расследовании», — считает адвокат.
Он также говорит о доказательствах коррупции, которые имеются у свидетелей на Украине, в частности, у Виктор Шокина, бывшего генпрокурора Украины, его преемника — Юрия Луценко и ссылается на документы, которые подтверждают «отмывание денег».
Осень 2019 г. демократы США инициировали процедуру импичмента президента США. Поводом для импичмента послужило сообщение о том, что Дональд Трамп вынуждал президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена — Хантера.
В Демпартии считают, что предметом «шантажа и вымогательства» со стороны Трампа было оказание помощи Украине и встреча с Зеленским в Белом доме.