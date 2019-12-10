Демократы представили официальные обвинения Трампу
Демократы из палаты представителей конгресса объявили два официальных обвинения президенту США Дональду Трампу в процессе об импичменте, сообщает The Wall Street Journal. Первое заключается в превышении Трампом своих полномочий с целью оказать давление на Украину, чтобы она начала расследование против его возможного соперника на президентских выборах Джо Байдена. Второе связано с попытками Трампа препятствовать процессу импичмента – он запретил своим помощникам давать показания следствию.
По словам председателя юридического комитета палаты представителей Джеральда Надлера, таким образом Трамп пытался «посодействовать иностранному вмешательству в президентские выборы в 2020 г.». «Никто, даже президент, не может быть выше закона», – добавил он (цитата по Financial Times).
Юридический комитет палаты представителей может провести голосование об утверждении этих обвинений позже на этой неделе. Затем по поводу импичмента Трампа должна проголосовать палата представителей. Демократы контролируют в ней 235 из 435 мест, поэтому могут вынести ему импичмент без поддержки республиканцев. Потом дело передается в сенат, который организует судебный процесс и выносит решение. Для отстранения президента необходимо не менее двух третей (67) голосов сенаторов. Но в сенате большинство (53 места) имеют республиканцы.
Скандал начался из-за телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля. После этой беседы некий осведомитель подал жалобу, которая положила начало расследованию. Трампа подозревают в том, что он пытался заставить Зеленского начать антикоррупционное расследование в отношении Джо Байдена, претендующего на участие в выборах от демократов, и его сына Хантера, входившего в совет директоров украинской компании Burisma в 2014–2019 гг. Предполагается, что предоставление Вашингтоном военной помощи Украине почти на $400 млн и организация личной встречи Трампа и Зеленского якобы зависели от начала расследования.