Демократы представили официальные обвинения Трампу

Юридический комитет палаты представителей может провести голосование об утверждении этих обвинений позже на этой неделе. Затем по поводу импичмента Трампа должна проголосовать палата представителей. Демократы контролируют в ней 235 из 435 мест, поэтому могут вынести ему импичмент без поддержки республиканцев. Потом дело передается в сенат, который организует судебный процесс и выносит решение. Для отстранения президента необходимо не менее двух третей (67) голосов сенаторов. Но в сенате большинство (53 места) имеют республиканцы.