Эксперты назвали действия Трампа неконституционными

Трое из четырех экспертов по конституционному законодательству, приглашенные на слушания по импичменту, заявили, что действия президента Дональда Трампа нарушают законы и конституцию. Причем на первом заседании юридического комитета палаты представителей, который должен решить, достаточно ли оснований для предъявления Трампу официальных обвинений, говорилось не только о его давлении на власти Украины с целью начать расследование в отношении политического противника. Поднималась и тема препятствования правосудию в ходе расследования дела о вмешательстве России в президентские выборы 2016 г. в США; о таких действиях Трампа говорилось в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера.