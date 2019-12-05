Эксперты назвали действия Трампа неконституционными
Трое из четырех экспертов по конституционному законодательству, приглашенные на слушания по импичменту, заявили, что действия президента Дональда Трампа нарушают законы и конституцию. Причем на первом заседании юридического комитета палаты представителей, который должен решить, достаточно ли оснований для предъявления Трампу официальных обвинений, говорилось не только о его давлении на власти Украины с целью начать расследование в отношении политического противника. Поднималась и тема препятствования правосудию в ходе расследования дела о вмешательстве России в президентские выборы 2016 г. в США; о таких действиях Трампа говорилось в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера.
Три эксперта назвали действия Трампа нарушениями, заслуживающими отстранения от власти. Он мог пытаться заставить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена (потенциального соперника Трампа на предстоящих президентских выборах) и его сына. «Если то, о чем мы говорим, не подлежит импичменту, тогда ничто не подлежит импичменту», – заявил Майкл Герхардт, профессор права Университета Северной Каролины.
На слушаниях часто поднимался вопрос о принципах конституции, заложенных в нее основателями США, пишет Reuters.