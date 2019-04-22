Кто сделает главный вывод из расследования спецпрокурора Мюллера

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Отсутствие обвинений не значит, что расследование было бесполезным – вердикт вынесут избиратели на президентских выборах 2020 г.

«Боже мой, это ужасно. Это конец моего президентства» Дональд Трамп, президент США

Так воскликнул Дональд Трамп в мае 2017 г., узнав о назначении Роберта Мюллера специальным прокурором, и добавил: «I’m f*cked». Он боялся, что расследование о возможном сговоре его кампании с вмешивавшейся в выборы Россией затянется на годы и в итоге, по словам Трампа, «разрушит мое президентство».

Комиссия Мюллера действовала более эффективно и завершила работу через год и 10 месяцев. После публикации ее доклада 18 апреля Трамп уже хвалился тем, что «охота на ведьм», как он неоднократно называл расследование, завершилась ничем: сговора Мюллер не обнаружил.

На стороне Трампа, как и во время предвыборной кампании в 2016 г., действуют и российские власти. Ничего нового в докладе нет и нет не только сговора, но и каких-либо доказательств вмешательства России в выборы американского президента, поспешили заявить в Кремле. Впрочем, рефрен «их там нет» звучит из раза в раз по самым разным поводам уже не первый год.