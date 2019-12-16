Врио главы региона представили в Еврейской автономной области

«Еврейская автономная область сталкивается с достаточным количеством проблем, связанных с социальным развитием и развитием экономики. Многое надо сделать для того, чтобы люди стали жить лучше», – обратился полпред президента, вице-премьер Юрий Трутнев к врио губернатора, представляя Ростислава Гольдштейна административно-политической элите региона (цитата по «Интерфакс – Дальний Восток»).