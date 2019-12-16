Врио главы региона представили в Еврейской автономной области
Правительству Еврейской автономной области (ЕАО) представили врио губернатора региона Ростислава Гольдштейна. Ему предстоит исполнять обязанности главы региона до выборов губернатора 13 сентября 2019 г., взамен ушедшего в отставку по собственному желанию Александра Левинталя.
«Еврейская автономная область сталкивается с достаточным количеством проблем, связанных с социальным развитием и развитием экономики. Многое надо сделать для того, чтобы люди стали жить лучше», – обратился полпред президента, вице-премьер Юрий Трутнев к врио губернатора, представляя Ростислава Гольдштейна административно-политической элите региона (цитата по «Интерфакс – Дальний Восток»).
Полпред отметил, что Гольдштейн избирался депутатом Госдумы, занимался проблемами Севера и Дальнего Востока, с 2015 г. представлял регион в Совете Федерации.
Президент Владимир Путин 12 декабря подписал указ об отставке губернатора ЕАО Александра Левинталя по собственному желанию. Этим же указом Путин назначил Гольдштейна врио руководителя региона. Сам Левинталь объяснил свою отставку переходом на неназванное им новое место работы.
Выборы губернатора ЕАО пройдут в единый день голосования – 13 сентября 2020 г.