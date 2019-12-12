Путин сменил губернатора Еврейской автономной области

О том, что Путин может сменить губернатора ЕАО, в октябре сообщал РБК со ссылкой на источники. Об этом также говорили опрошенные «Ведомостями» эксперты. Среди причин, по которым может быть уволен Левинталь, назывались стабильно низкие рейтинги губернатора ЕАО и депрессивность региона. Собеседники «Ведомостей» отмечали, что Левинталь не может похвастаться значимыми социально-экономическими проектами.