Путин сменил губернатора Еврейской автономной области
Президент Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков (его слова приводит «Интерфакс»). Позже документ появился на сайте Кремля. Врио руководителя региона назначен сенатор Ростислав Гольдштейн. По словам Пескова, Левинталь покинул пост по собственному желанию. Сам политик сообщил «РИА Новости», что его увольнение связано с переходом на другую работу — куда, он не уточнил.
Гольдштейну 50 лет, он является сенатором от Еврейской автономной области с 2015 г. До Совета Федерации был депутатом Госдумы от «Единой России», заместителем председателя комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. В 2019 г. Гольдштейна наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
О том, что Путин может сменить губернатора ЕАО, в октябре сообщал РБК со ссылкой на источники. Об этом также говорили опрошенные «Ведомостями» эксперты. Среди причин, по которым может быть уволен Левинталь, назывались стабильно низкие рейтинги губернатора ЕАО и депрессивность региона. Собеседники «Ведомостей» отмечали, что Левинталь не может похвастаться значимыми социально-экономическими проектами.
Для 61-летнего Левинталя этот срок на посту губернатора был первым, его полномочия должны были истечь в 2020 г. По данным опросов, губернатор ЕАО входил в десятку глав регионов с наиболее низким уровнем доверия граждан, писал РБК.
Ранее в четверг Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Врио руководителя региона президент назначил Игоря Кобзева, который до недавнего времени был замруководителя МЧС и главным государственным инспектором по пожарному надзору.
Выборы губернаторов Иркутской области и ЕАО пройдут 13 сентября 2020 г., сообщил Центризбирком.
Всего в ходе новой волны губернаторских отставок возможна замена 11 руководителей, говорили «Ведомостям» эксперты. Помимо Левинталя и Левченко посты могут покинуть глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, губернаторы Камчатки Владимир Илюхин, Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова, Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Ленинградской области Александр Дрозденко и другие.