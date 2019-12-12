Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области
Президент Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова. Он уточнил, что Путин назначил врио главы региона Игоря Кобзева.
«Путин также провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым», – добавил Песков. Кобзев до недавних пор был замруководителя МЧС, главным государственным инспектором по пожарному надзору.
Об отставке Левченко ранее сообщили «Ведомостям» три источника, близких к администрации президента. Левченко – один из трех губернаторов-коммунистов. Он победил во втором туре выборов губернатора Иркутской области в 2015 г. Левченко удалось опередить кандидата от «Единой России» на 15 процентных пунктов, набрав 56,39% голосов. Полномочия Левченко истекали в 2020 г.
Летом в Иркутской области произошло наводнение из-за сильных дождей. Это был самый мощный летний паводок более чем за столетнюю историю метеонаблюдений в регионе. В результате погибли 25 человек, затоплено было около 10 800 жилых домов. Путин несколько раз посещал Иркутскую область в связи с паводком. Во время своего визита в июле он раскритиковал работу по ликвидации последствий: в регионе были плохо организованы информирование граждан, распределение гуманитарной помощи, осуществление выплат, возведение жилья и инфраструктуры.