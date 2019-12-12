Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области

Летом в Иркутской области произошло наводнение из-за сильных дождей. Это был самый мощный летний паводок более чем за столетнюю историю метеонаблюдений в регионе. В результате погибли 25 человек, затоплено было около 10 800 жилых домов. Путин несколько раз посещал Иркутскую область в связи с паводком. Во время своего визита в июле он раскритиковал работу по ликвидации последствий: в регионе были плохо организованы информирование граждан, распределение гуманитарной помощи, осуществление выплат, возведение жилья и инфраструктуры.