Политика

Губернатор Иркутской области подал в отставку

Возглавить регион может помощник президента Анатолий Серышев
Александра Чунова Елена Мухаметшина
Александра Чунова Елена Мухаметшина
Михаил Терещенко / ТАСС

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подал заявление об отставке, рассказали «Ведомостям» три источника, близких к администрации президента. По словам одного из них, президент может подписать указ об отставке Левченко сегодня после встречи с судьями Конституционного суда. Другой собеседник отметил, что врио губернатора региона может быть назначен помощник президента, бывший замдиректора ФТС Анатолий Серышев.

Серышев родом из Иркутской области, он выходец из спецслужб. С июня 2018 г. является помощником президента, курирующим кадровые вопросы. Он председатель Совета при президенте по делам казачества.

Сейчас Левченко находится в Москве, рассказал «Ведомостям» собеседник в КПРФ. Утром он встречался с лидером партии Геннадием Зюгановым.

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Источник, близкий к Кремлю, заявил «Ведомостям», что на этой неделе может быть «парочка» кадровых решений по губернаторам, включая Левченко. Другой собеседник говорит, что о них может быть объявлено на этой или на следующей неделе. По его словам, следующим в отставку может уйти губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Эксперты «Минченко консалтинг» в сентябре прогнозировали, что Левченко с высокой вероятностью может покинуть свой пост в ходе новой волны губернаторских отставок. Позже собеседники «Ведомостей», близкие к Кремлю, подтвердили, что его судьба находится под вопросом. Они также отмечали, что основная ротация произойдет весной 2020 г., а в конце ноября — начале декабря в отставку могут уйти лишь пара губернаторов.

Летом в Иркутской области произошло наводнение из-за сильных дождей. Это был самый мощный летний паводок более чем за столетнюю историю метеонаблюдений в регионе. Он привел к гибели 25 человек и подтопил порядка 10 800 жилых домов, где проживали 38 000 человек. По словам Левченко, ущерб от наводнения составил 29 млрд руб.

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Путин несколько раз посещал Иркутскую область в связи с паводком. Во время своего визита в июле он раскритиковал работу по ликвидации последствий: в регионе были плохо организованы информирование граждан, распределение гуманитарной помощи, осуществление выплат, возведение жилья и инфраструктуры.

Левченко победил во втором туре выборов губернатора Иркутской области в 2015 г. Он опередил кандидата от «Единой России» на 15 процентных пунктов, набрав 56,39% голосов. Полномочия Левченко истекали в 2020 г.

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