Губернатор Иркутской области подал в отставку

Источник, близкий к Кремлю, заявил «Ведомостям», что на этой неделе может быть «парочка» кадровых решений по губернаторам, включая Левченко. Другой собеседник говорит, что о них может быть объявлено на этой или на следующей неделе. По его словам, следующим в отставку может уйти губернатор Архангельской области Игорь Орлов.