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РБК: губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост во время осенней ротации руководителей регионов, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента. Причинами стали стабильно низкие рейтинги Левинталя и депрессивность ЕАО.

Для 61-летнего Левинталя текущий срок на посту губернатора является первым, его полномочия истекают в 2020 г. По данным опросов, губернатор ЕАО входит в десятку глав регионов с наиболее низким уровнем доверия граждан, отмечает РБК.

Один из кандидатов на смену Левинталю – Ростислав Гольдштейн, представляющий ЕАО в Совете Федерации, рассказали источники издания. По их словам, с сенатором уже обсуждали его приход в регион. Гольдштейн отказался комментировать РБК эту информацию. О том, что сенатор рассматривается в качестве нового губернатора, ранее сообщал и «Коммерсантъ».

Опрошенные «Ведомостями» эксперты тоже называли Левинталя в числе глав регионов, которые могут уйти в отставку во время осенней ротации. Они отмечали, что губернатор не может похвастаться значимыми социально-экономическими проектами. Всего в ходе новой волны губернаторских отставок возможна замена 11 руководителей, считают эксперты. Посты могут покинуть глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, губернаторы Камчатки Владимир Илюхин, Ханты-Мансийского округа Наталья Комарова, Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Ленинградской области Александр Дрозденко и другие.