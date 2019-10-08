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«Коммерсантъ» узнал о планах Кремля провести новую волну губернаторских отставок

Во второй половине октября может начаться новая волна губернаторских отставок, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам трех собеседников издания, близких к администрации президента, высока вероятность ухода главы Еврейской автономной области Александра Левинталя. Его преемником может стать сенатор Ростислав Гольдштейн, отметил один из собеседников. Гольдштейн представляет в Совете Федерации исполнительную власть региона.

Кандидатом на уход является и глава Пензенской области Иван Белозерцев, рассказали источники «Коммерсанта». Два собеседника прогнозируют и уход главы Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой. Есть у администрации президента претензии и к губернатору-коммунисту Сергею Левченко, утверждают три осведомленных источника.

«Ростех» заинтересован в отставке Василия Голубева, возглавляющего Ростовскую область, говорят источники газеты. Но он может сохранить свой пост. Среди возможных кандидатов на отставку также Владимир Илюхин (Камчатский край), Михаил Игнатьев (Республика Чувашия). Игорь Орлов (Архангельская область) и Анатолий Артамонов (Калужская область).

Как отмечает «Коммерсантъ», последние несколько лет отставки главы регионов проходят в две волны — весеннюю и осеннюю. Текущий сезон не станет исключением. Обновление губернаторского корпуса, пишет издание, связано с единым днем голосования — в 2020 г. прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах, также состоятся непрямые выборы главы ХМАО.

Предыдущая волна губернаторских отставок прошла в марте этого года. В ходе нее с должностей ушли главы пяти регионов — Челябинской, Мурманской и Оренбургской областей, а также республик Алтай и Калмыкия.