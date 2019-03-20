Губернатор Оренбургской области подал в отставку

Юрий Берг Максим Коротченко / ТАСС

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг написал заявление об отставке, говорится на сайте правительства региона. Берг возглавлял регион с 2010 г. По его словам, за восемь лет было многое сделано. «Оренбуржье стало лидером альтернативной энергетики в стране. Мы создали крепкую образовательную базу... расширили спектр высокотехнологичной медицинской помощи», — отметил он. По его словам, инициированный три года назад молодежный форум «Евразия» стал «настоящим центром евразийской интеграции».

Перед Оренбургской областью стоят амбициозные цели, считает Берг. В 2019 г. регион начал реализовывать 11 национальных проектов, добавил он. По его словам, до губернаторских выборов в сентябре остается «еще достаточно времени», чтобы новый руководитель области доказал оренбуржцам свою эффективность.

Берг поблагодарил оренбуржцев за оказанное доверие, пообещав в будущем всегда отстаивать интересы области и земляков. Он не планирует уезжать из региона. «Здесь живу и остаюсь жить я, мои дети и внуки», — отметил Берг.

В понедельник, 18 марта, «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что на этой неделе в отставку могут уйти от трех до шести губернаторов, в том числе и Берг. Информация источников о возможной отставке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, главы Республики Алтай Александра Бердникова, губернатора Мурманской области Марине Ковтун и главы Калмыкии Алексее Орлове подтвердилась. По информации источников, покинуть занимаемую должность также может губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Юрий Берг родился в Пермской области в 1953 г. В 1982 г. он окончил Оренбургский государственный педагогический институт, в 2003 г. — Оренбургский госуниверситет по специальности «экономист-менеджер». С 1992 по 1996 гг. Берг был замглавы администрации Орска по социальным вопросам. С 1999 по 2005 гг. он руководил «Новотроицким цементным заводом». В 2005 г. Берг стал мэром Орска, а через пять лет — губернатором Оренбургской области. В июле 2010 г. он также возглавил правительство области.