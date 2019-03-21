Губернатор Мурманской области ушла в отставку

Марина Ковтун подала заявление об отставке Донат Сорокин/ТАСС

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подала заявление об отставке, передает «РИА Новости». «Я без малого семь лет проработала на посту. Я не буду участвовать в губернаторских выборах, считаю, что обновление в высших эшелонах власти необходимо», – заявила Ковтун журналистам. По ее словам, решение было трудным. Досрочная отставка позволит новому «человеку, который придет, познакомиться с регионом» до выборов.

Ковтун поблагодарила команду специалистов, с которыми она работала. За годы работы вместе они создали «мощный фундамент для развития будущего», отметила она. «Я покидаю пост губернатора с чувством удовлетворения и даже гордости», – сказала Ковтун. По ее словам, она еще не определилась, чем займется после отставки. «У меня 150 дней отпуска, отдохну, буду определяться», – добавила Ковтун, отметив, что не останется в регионе. «Уезжаю в Москву, у меня там дети», – сказала она. На вопрос журналистов о том, перейдет ли Ковтун в Совет Федерации, она сказала: «я не комментирую слухи».

Спусковой крючок для отставки Ковтун – истечение срока полномочий, как и в случае других отставников, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «То есть можно было бы оставить при обычном раскладе – но все же не было уверенности, что она легко изберется, в том числе вследствие общей конфликтности». В случае с Ковтун актуализировались и другие темы – в том числе проблемы с силовиками, которые на старте губернаторства активно помогали ей, а затем оказались в конфронтации, говорит Виноградов.

Ковтун назначена временно исполняющей обязанности губернатора Мурманской области в апреле 2012 г., в том же месяце официально утверждена в должности. В мае 2014 г. она подала прошение о досрочной отставке, а затем переизбралась на пост, набрав 64,69% голосов.

Во вторник, 19 марта, в отставку подал руководитель Челябинской области Борис Дубровский. Вместо него врио губернатора был назначен Алексей Текслер, до этого занимавший пост первого заместителя министра энергетики. 20 марта заявление об отставке подали глава Алтая Александр Бердников и глава Калмыкии Алексей Орлов. Пост временно исполняющего обязанности главы Алтая занял руководитель некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Олег Хорохордин. Исполняющим обязанности главы Калмыкии Путин назначил кикбоксера и экс-депутата парламента республики Бату Хасикова.

Источники «Ведомостей» говорили, что на этой неделе произойдет новая серия губернаторских отставок, называя Ковтун первой в очереди. Один из собеседников указывал, что у Ковтун «беда с рейтингами», идет ее отторжение элитами, людьми и крупными компаниями в регионе. По словам источников, помимо Ковтун, Дубровского, Бердникова и Орлова, уйти с поста могут также Юрий Берг (Оренбургская обл.) и Андрей Бочаров (Волгоградская обл.).