Новые отставки, старые правила

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Итак, если верить околокремлевским источникам «Ведомостей», давно ожидавшаяся весенняя серия губернаторских отставок завершена. Она оказалась самой скоротечной (всего три дня) и самой малочисленной (только пять замен) за последние три года – за это время по России прошли шесть таких волн. Новый рекорд нынешняя серия поставила и по среднему возрасту новоназначенных губернаторов – всего 42 года против, например, 46 лет прошлой весной и 51 года осенью 2018-го.

Еще одна отличительная особенность весенней волны – 2019 – ее исключительная заточенность под грядущие региональные выборы. У всех пятерых отставников срок полномочий заканчивался в этом году, в сентябре им предстояло переизбираться. И именно сомнения в их избираемости и нежелание наступать на прошлогодние грабли (осенью 2018 г. не смогли переизбраться на новый срок сразу три опытных руководителя – в Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области, а в Приморском крае назначенцу Кремля не удалось победить в статусе врио губернатора) стали для федерального центра главными аргументами в пользу отставок. И, кстати, в этом смысле оценки Кремля полностью совпали с мнением экспертов, называвших как раз эти регионы самыми проблемными в ходе будущей избирательной кампании.