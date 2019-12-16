Песков прокомментировал конфликт между Rambler и Nginx
Кремль не планирует вмешиваться в конфликт между компанией Nginx и Rambler Group, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«Это не относится к нашей сфере», — отметил он. Песков добавил, что Кремль не комментирует ни действия сотрудников правоохранительных органов, ни решения судов.
По словам Пескова, ему не известны детали спора. «Безусловно, если это вопрос, который должен решаться в арбитраже, то он должен решаться в арбитраже. Если там есть уголовные элементы, то тогда другие форматы», — заявил он.
Об обысках в московском офисе Nginx, а также дома у создателей компании Максима Коновалова и Игоря Сысоева, стало известно 12 декабря. Следственные действия связаны с уголовным делом, которое было возбуждено по заявлению Lynwood Investments CY Ltd., представляющей интересы Rambler Group. Холдинг считает, что веб-сервер Nginx – это служебное произведение его бывшего сотрудника и любое использование этой программы без согласия Rambler нарушает исключительные права компании.
IT-сообщество выступило в защиту разработчиков Nginx. К рассмотрению спора в арбитражном суде ранее призывал президент Сбербанка Герман Греф. Совет директоров Rambler Group 16 декабря соберется, чтобы обсудить конфликт между интернет-холдингом и компанией Nginx.