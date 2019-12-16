Политика

Песков прокомментировал конфликт между Rambler и Nginx

Ведомости

Кремль не планирует вмешиваться в конфликт между компанией Nginx и Rambler Group, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Это не относится к нашей сфере», — отметил он. Песков добавил, что Кремль не комментирует ни действия сотрудников правоохранительных органов, ни решения судов.

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Технологии

По словам Пескова, ему не известны детали спора. «Безусловно, если это вопрос, который должен решаться в арбитраже, то он должен решаться в арбитраже. Если там есть уголовные элементы, то тогда другие форматы», — заявил он.

Об обысках в московском офисе Nginx, а также дома у создателей компании Максима Коновалова и Игоря Сысоева, стало известно 12 декабря. Следственные действия связаны с уголовным делом, которое было возбуждено по заявлению Lynwood Investments CY Ltd., представляющей интересы Rambler Group. Холдинг считает, что веб-сервер Nginx – это служебное произведение его бывшего сотрудника и любое использование этой программы без согласия Rambler нарушает исключительные права компании.

IT-сообщество выступило в защиту разработчиков Nginx. К рассмотрению спора в арбитражном суде ранее призывал президент Сбербанка Герман Греф. Совет директоров Rambler Group 16 декабря соберется, чтобы обсудить конфликт между интернет-холдингом и компанией Nginx.

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