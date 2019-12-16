Песков прокомментировал проект о децентрализации власти на Украине
Законопроект о децентрализации власти, размещенный на сайте Верховной рады Украины, нужно изучить на предмет соответствия минским соглашениям и формуле Штайнмайера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».
Текст законопроекта «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» был опубликован на сайте Верховной рады 16 декабря. Его внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский. Инициатива направлена на изменение административно-территориального деления в стране. В частности, глава государства предлагает установить новое административное деление: община (громада), округ, область и отдельно Автономная республика Крым, а также ввести новую должность – префекта. Он будет представлять государство в округах, областях и в Киеве. Об особом статусе Донбасса в документе не говорится.
9 декабря в Париже прошел саммит лидеров стран «нормандской четверки», на котором лидеры России, Украины, Франции и Германии обсуждали урегулирование конфликта в Донбассе. По итогам переговоров стороны не смогли урегулировать конфликт, но договорились обменять всех пленных и провести следующую встречу весной. Зеленский и президент России Владимир Путин встретились на саммите впервые.