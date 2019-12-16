Егор Жуков обжаловал приговор

6 декабря Кунцевский районный суд Москвы вынес приговор Жукову. Его обвинили в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК) из-за видео, которые он публиковал на Youtube. Сотрудники ФСБ изучили 132 видео Жукова и пришли к выводу, что четыре из них можно расценивать как призывы к экстремистской деятельности. Жукова задержали и отправили в СИЗО после несогласованной акции у мэрии Москвы из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которая прошла 27 июля. Сначала он был фигурантом дела о массовых беспорядках, но позже ему предъявили обвинение по другой статье – о публичных призывах к экстремизму в интернете. В начале сентября суд отпустил Жукова под домашний арест. Во время следствия Росфинмониторинг включил его в список экстремистов и террористов.