В офисе компании «Т-платформы» проходят обыски
Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России при участии налоговой полиции проводят обыск и выемку документов в офисе компании «Т-платформы», полностью парализовав работу сотрудников, сообщил исполнительный директор компании Александр Гришенков.
По данным сотрудников, изымаются документы, которые не относятся к проверяемому периоду. По словам Гришенкова, в ноябре и декабре значительные ресурсы компании были направлены «на выполнение запросов налоговой инспекции в рамках выездной проверки ведомства». Приглашения прибыть в офис компании для работы с требующимися документами налоговая игнорировала, продолжая отправлять запросы, рассказал Гришенков.
Гендиректор «Т-платформ» Всеволод Опанасенко находится в СИЗО по делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ). Следователи считают, что топ-менеджер решил получить преимущество при заключении госконтракта с МВД на поставку компьютеров. Речь идет о контракте на 357 млн руб., заключенном в ноябре 2016 г. между МВД и «Т-платформами» на поставку 9348 автоматизированных рабочих мест на процессорах «Байкал-Т1», которые планировалось использовать в том числе для теоретических экзаменов на право управления автомобилем. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к Владимиру Путину с письмом в поддержку Всеволода Опанасенко, сообщал 21 октября «Коммерсантъ».
«Т-платформы» разрабатывают суперкомпьютеры. У компании есть дочернее предприятие – «Байкал электроникс», которое занимается разработкой одноименного процессора «Байкал-Т1» и компьютеров на этих процессорах. Выручка компании в 2018 г., по данным «СПАРК-Интерфакса», составила 158,3 млн руб.