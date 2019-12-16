В офисе компании «Т-платформы» проходят обыски

Гендиректор «Т-платформ» Всеволод Опанасенко находится в СИЗО по делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ). Следователи считают, что топ-менеджер решил получить преимущество при заключении госконтракта с МВД на поставку компьютеров. Речь идет о контракте на 357 млн руб., заключенном в ноябре 2016 г. между МВД и «Т-платформами» на поставку 9348 автоматизированных рабочих мест на процессорах «Байкал-Т1», которые планировалось использовать в том числе для теоретических экзаменов на право управления автомобилем. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к Владимиру Путину с письмом в поддержку Всеволода Опанасенко, сообщал 21 октября «Коммерсантъ».