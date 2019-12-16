Президент США намерен разобраться с возможными ядерными разработками оружия в КНДР

В 2018 г. США и КНДР начали переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова. Саммиты прошли в июне 2018 года в Сингапуре и в феврале 2019 г. в Ханое. 30 июня главы двух государств провели встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР. В сентябре Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с Ким Чен Ыном до конца этого года.