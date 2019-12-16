Президент США намерен разобраться с возможными ядерными разработками оружия в КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил, что США разберутся с возможными новыми разработками ядерного оружия, которые ведет КНДР. Такое заявление он сделал в понедельник журналистам в Белом Доме.
«Я был бы разочарован, если что-то находится в работе. Если это так, то мы с этим разберемся. Но мы очень пристально следим за этим, мы следим за Северной Кореей ", — сказал Дональд Трамп (цитата по Reuters).
В 2018 г. США и КНДР начали переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова. Саммиты прошли в июне 2018 года в Сингапуре и в феврале 2019 г. в Ханое. 30 июня главы двух государств провели встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР. В сентябре Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с Ким Чен Ыном до конца этого года.
8 декабря СМИ КНДР сообщили о проведении успешного испытания на космодроме Сохэ в районе Тончхан-ни. По предположениям, испытывался ракетный двигатель. «Ким Чен Ын может потерять все, если предпримет враждебные действия», — сказал после известий об испытаниях Дональд Трамп.