Кремль оценил заявление Генштаба о подготовке НАТО к конфликту
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Генштаба о подготовке НАТО к крупномасштабному конфликту. По его словам, речь идет о мнении профессионала, основанном на военном анализе маневров, проводимых НАТО, и в данном случае это мнение может быть «единственно верным».
«Давать оценку военной точке зрения, конечно, администрация президента не может. Но то, что экспансия военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ продолжает вызывать обеспокоенность, это не секрет, это тоже хорошо известно»,- сказал Песков.
17 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге сообщил, что сценарии военных учений НАТО указывают на подготовку к масштабному военному конфликту. По его словам, в доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника, а во время декабрьского саммита страны участницы альянса заявили, что научились перебрасывать силы на «восточный фланг» НАТО заметно быстрее. Герасимов также отметил, что с 2016 г. члены альянса увеличили расходы на оборону на $130 млрд, а к 2024 г. планируют увеличить их еще на $400 млрд.
Саммит НАТО прошел в британском Уотфорде в начале декабря. В нем приняли участие 29 стран – участниц альянса. В финальном документе «агрессивные действия» России назвали одной из угроз для евроатлантической безопасности. При этом Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что альянс не считает Москву врагом.