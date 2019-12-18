Кремль оценил заявление Генштаба о подготовке НАТО к конфликту

17 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге сообщил, что сценарии военных учений НАТО указывают на подготовку к масштабному военному конфликту. По его словам, в доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника, а во время декабрьского саммита страны участницы альянса заявили, что научились перебрасывать силы на «восточный фланг» НАТО заметно быстрее. Герасимов также отметил, что с 2016 г. члены альянса увеличили расходы на оборону на $130 млрд, а к 2024 г. планируют увеличить их еще на $400 млрд.