Прокуратура Боливии выдала ордер на арест экс-президента Моралеса
Прокуратура Боливии выдала ордер на арест бывшего президента страны Эво Моралеса. Фотографию документа опубликовал в Twitter министр внутренних дел республики Артуро Мурильо. В нем говорится, что ордер выдан в связи с расследованием дела о подстрекательстве к мятежу, терроризме и финансировании терроризма.
Моралес после ухода с поста президента покинул Боливию. Сначала он получил политическое убежище в Мексике, а затем уехал в столицу Аргентины, где ему предоставили статус беженца.
Обстановка в Боливии обострилась после выборов президента в октябре. На них победил действующий глава государства Эво Моралес, однако оппозиция обвинила его в мошенничестве с результатами голосования и отказалась признавать итоги выборов. В стране начались массовые протесты, сопровождавшиеся столкновениями демонстрантов и полиции.
На фоне беспорядков Моралес 10 ноября объявил об отставке. Власть в стране перешла ко второму вице-председателю сената Жанин Аньес.
В конце ноября по инициативе Мурильо в отношении Моралеса было возбуждено уголовное дело. Основанием послужила видеозапись, сделанная в Мексике. На ней бывший президент якобы дает кому-то инструкции по организации в Боливии серии протестов. Моралес назвал видеозапись монтажом.