Прокуратура Боливии выдала ордер на арест экс-президента Моралеса

Обстановка в Боливии обострилась после выборов президента в октябре. На них победил действующий глава государства Эво Моралес, однако оппозиция обвинила его в мошенничестве с результатами голосования и отказалась признавать итоги выборов. В стране начались массовые протесты, сопровождавшиеся столкновениями демонстрантов и полиции.