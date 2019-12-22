Политика

Лавров пообещал ответ на «санкции из ада» и меры против «Северного потока — 2»

Ведомости

Россия ответит на американские «санкции из ада» в случае их принятия, а также на ограничения, введенные против газопровода «Северный поток — 2», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб», — сказал он в эфире «Первого канала» (цитата по «Интерфаксу»).

Новые американские санкции против России Лавров объяснил внутренними проблемами США. «В стремлении пересмотреть итоги выборов и волю американского народа конгрессмены готовы на все, включая абсолютно безрассудные и, я бы сказал, недостойные серьезных политиков вещи», — сказал министр.

В ночь на 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 г., введя тем самым санкции против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Запрет на строительство газопроводов вступил в силу немедленно, уточнило министерство финансов США. В результате швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой «Северного потока – 2», объявила, что приостановила работы.

Ранее по теме: Санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу

Название «санкции из ада» получил пакет мер под заголовком «Защита безопасности Америки от агрессии Кремля». На этой неделе его одобрил комитет сената США. Документ включает санкции против российских СПГ-проектов за рубежом и госдолга.

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