Лавров пообещал ответ на «санкции из ада» и меры против «Северного потока — 2»
Россия ответит на американские «санкции из ада» в случае их принятия, а также на ограничения, введенные против газопровода «Северный поток — 2», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб», — сказал он в эфире «Первого канала» (цитата по «Интерфаксу»).
Новые американские санкции против России Лавров объяснил внутренними проблемами США. «В стремлении пересмотреть итоги выборов и волю американского народа конгрессмены готовы на все, включая абсолютно безрассудные и, я бы сказал, недостойные серьезных политиков вещи», — сказал министр.
В ночь на 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 г., введя тем самым санкции против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Запрет на строительство газопроводов вступил в силу немедленно, уточнило министерство финансов США. В результате швейцарская компания Allseas, занимающаяся укладкой «Северного потока – 2», объявила, что приостановила работы.
Название «санкции из ада» получил пакет мер под заголовком «Защита безопасности Америки от агрессии Кремля». На этой неделе его одобрил комитет сената США. Документ включает санкции против российских СПГ-проектов за рубежом и госдолга.