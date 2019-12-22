Лавров пообещал ответ на «санкции из ада» и меры против «Северного потока — 2»

Россия ответит на американские «санкции из ада» в случае их принятия, а также на ограничения, введенные против газопровода «Северный поток — 2», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб», — сказал он в эфире «Первого канала» (цитата по «Интерфаксу»).