Минобороны России предупредило об угрозе терактов с беспилотниками в любой стране мира
Террористические акты с применением беспилотных летательных аппаратов возможны в любой стране мира. Об этом в интервью газете «Красная звезда» предупредил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Леонов.
По словам Леонова, вооруженными силами иностранных государств и незаконными вооружёнными формированиями активно применяется беспилотная авиация. «...в ближайшее время угрозы, связанные с использованием беспилотников в террористических целях, могут возрасти не только в САР (Сирийская арабская республика), но и на территории любой другой страны», — заявил генерал-лейтенант Леонов.
По его оценке, об этом свидетельствуют «проводимые незаконными вооруженными формированиями работы по совершенствованию беспилотных летательных аппаратов и способов их применения».
Массированные атаки беспилотников впервые стали использоваться в террористических целях именно в Сирии. Первая из таких атак случилась 6 января 2018 года. Тогда 13 самодельных летательных аппаратов атаковали российские базы Хмеймим и Тартус на территории Сирии.