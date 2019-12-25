Минобороны России предупредило об угрозе терактов с беспилотниками в любой стране мира

По словам Леонова, вооруженными силами иностранных государств и незаконными вооружёнными формированиями активно применяется беспилотная авиация. «...в ближайшее время угрозы, связанные с использованием беспилотников в террористических целях, могут возрасти не только в САР (Сирийская арабская республика), но и на территории любой другой страны», — заявил генерал-лейтенант Леонов.