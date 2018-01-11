Политика

Новости

Генштаб рассказал подробности об атаковавших базы России в Сирии дронах

Все беспилотные летательные аппараты (БПЛА), использовавшиеся для атаки на российские военные объекты в Сирии, были запущены из одной точки примерно в одно время, сообщил начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба России Александр Новиков.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 6 января российские военные предотвратили атаку 13 ударных беспилотников на российские базы в Сирии. Десять БПЛА приближались к авиабазе Хмеймим, еще три – к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Пострадавших или материального ущерба на российских военных объектах нет.

По словам Новикова, отразить атаку террористов позволили системы противодействия ударным беспилотникам. Дроны, использованные при атаке на российские авиабазы, были заранее запрограммированы на полет и сброс боеприпасов, что «исключало постановку помех системам их управления», добавил Новиков. По его словам, комплектующие для таких беспилотников действительно есть в свободной продаже, но изготовление самих беспилотников, несмотря на кажущуюся их примитивность, невозможно без полномасштабных предварительных испытаний и специальной подготовки.

По словам Новикова, заслуживает внимания то, что заложенные в системы управления БПЛА координаты целей были значительно точнее доступных в интернете, а в качестве взрывчатки использовался ТЭН (пентаэритриттетранитрат) - мощное взрывчатое вещество, изготовление которого (по мнению Генштаба) в кустарных условиях невозможно. В частности, ТЭН производит Шосткинский завод химреактивов на Украине. «В настоящее время проводятся специальные исследования с целью установления страны-изготовителя», - сказал он.

По данным Генштаба, раньше боевики использовали кустарно произведенные беспилотники. Однако в середине 2016 г. у них появились квадрокоптеры зарубежного производства.

«Появление дронов новых типов и модификаций у боевиков в Сирии фиксировалось нами буквально через считанные дни после поступления их в свободную продажу в различных странах», - цитирует Новикова «Интерфакс».

Он отметил, что раньше террористы использовали дроны в основном для воздушной разведки, отмечались лишь единичные случаи их применения для нанесения удара.

«Результаты анализа полученных образцов дронов и их применения позволяют сделать следующие основные выводы: первый – создание беспилотников такого класса невозможно в кустарных условиях. При их разработке и использовании задействовались специалисты, прошедшие специальную подготовку в странах, производящих и применяющих комплексы с беспилотными летательными аппаратами; второй – появление реальной угрозы, связанной с применением беспилотных летательных аппаратов в террористических целях в любой точке мира, которая требует принятия соответствующих мер по ее нейтрализации», - резюмировал представитель Генштаба.