Госдума займется регулированием дронов по просьбе спецслужб
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции по просьбе Федеральной службы охраны займется правовым регулированием беспилотников, сообщил председатель комитета Василий Пискарев, представляя план законодательной работы на весеннюю сессию.
«Предлагается проработать ситуацию, связанную с эксплуатацией беспилотников. К нам обратились коллеги из ФСО с просьбой разобраться, что у нас происходит на уровне правового регулирования приобретения, оборота, эксплуатации беспилотников. Они сейчас используются во многих случаях, в том числе, и в неправых целях», – сказал Пискарев (цитата по «Интерфаксу»).
Вопросы законодательного регулирования дронов будет поручены бывшему директору ФСБ Дмитрию Ковалеву.
С 5 июля 2017 г. в России обязательна регистрация дронов. Постановкой на учет беспилотников весом от 250 г до 30 кг занимается подведомственное Минтрансу «ЗащитаИнфоТранс». По действующему законодательству частное лицо может запустить дрон только при наличии соответствующего разрешения профильных структур.