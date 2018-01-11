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Госдума займется регулированием дронов по просьбе спецслужб

Ведомости
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Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции по просьбе Федеральной службы охраны займется правовым регулированием беспилотников, сообщил председатель комитета Василий Пискарев, представляя план законодательной работы на весеннюю сессию.

«Предлагается проработать ситуацию, связанную с эксплуатацией беспилотников. К нам обратились коллеги из ФСО с просьбой разобраться, что у нас происходит на уровне правового регулирования приобретения, оборота, эксплуатации беспилотников. Они сейчас используются во многих случаях, в том числе, и в неправых целях», – сказал Пискарев (цитата по «Интерфаксу»).

Вопросы законодательного регулирования дронов будет поручены бывшему директору ФСБ Дмитрию Ковалеву.

С 5 июля 2017 г. в России обязательна регистрация дронов. Постановкой на учет беспилотников весом от 250 г до 30 кг занимается подведомственное Минтрансу «ЗащитаИнфоТранс». По действующему законодательству частное лицо может запустить дрон только при наличии соответствующего разрешения профильных структур.

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Финансы
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Путин прокомментировал позицию ЦБ в отношении криптовалют

Ведомости
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Президент России Владимир Путин прокомментировал позицию Центробанка России относительно криптовалют. По его словам, консерватизм регулятора имеет под собой основания. Криптовалюта ничем не обеспечивается, она не может быть инструментом накопления, заявил глава государства на встрече с главными редакторами российских печатных СМИ и информагентств, передает «Интерфакс».

«На сегодняшний день это прерогатива ЦБ в значительной степени, и этих полномочий пока у ЦБ достаточно. Но в целом, конечно, в будущем наверняка нужно будет законодательное регулирование. Центральный банк уже неоднократно формулировал свое отношение к этому делу, так же, как и правительство», - сказал Путин. По его словам, подход ЦБ к этому вопросу консервативен. Криптовалюта может быть средством расчета, но не инструментом накоплений, добавил он. «Колебания колоссальные, сегодня ты вложил все, что у тебя есть, а завтра все потерял», - сказал Путин.

Путин отметил схожесть ситуации с криптовалютами с ситуацией с дольщиками. По его словам, нельзя допустить, чтобы в России «так же как с обманутыми дольщиками, повторилась ситуация с криптовалютой».

Как регулируются криптовалюты в разных странах

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ЦБ объяснил выбор виновных в пропуске оферты по акциям «ФК Открытие»

Ведомости
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Банк России объяснил, почему возбудил дело об административных правонарушениях в отношении «Открытие холдинга», бывшего мажоритарного акционера санируемого «ФК Открытие», и компании «Открытие Н». Регулятор счел, что компании пропустили оферту по акциям «ФК Открытие» и не направили ее другим держателям бумаг. По мнению ЦБ, оферту должна была направить хоть какая-то компания группы.

К 28 августа группа компаний, среди которых были «Открытие холдинг», «Открытие Н», банк «Траст», являлись владельцами 74,45% акций «ФК Открытие», при этом «Трасту» принадлежали 7,86% бумаг. В этот же день «ФК Открытие» приобрел 100% акций НПФ РГС, которому принадлежали 4,97% акций «ФК Открытие». В результате пенсионный фонд вошел в группу компаний, владеющих «ФК Открытие», и их совокупный пакет акций перевалил за 75%, что обязывает оставшимся акционерам направить публичную оферту. В тот же день почти 100% акций «Траста» купил сам «ФК Открытие». 

«Таким образом, у группы возникла обязанность по направлению в течение 35 дней обязательного предложения о приобретении акций Банка «ФК Открытие» остальным акционерам. Поскольку глава XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» не определяет единственное лицо из группы, которое должно исполнить обязанность по направлению оферты, то в этом случае направить оферту должен хотя бы один участник группы, владеющий акциями. Неисполнение обязанности по направлению оферты ни одним из участников группы является основанием для начала административного производства в отношении каждого из входивших в группу лиц. По этой причине, в том числе в отношении компаний АО «Открытие холдинг» и ООО «Открытие Н», были составлены протоколы об административном нарушении», - объяснил ЦБ.

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Политика
Новости

Путин признал политический выигрыш Ким Чен Ына

Ведомости
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Президент России Владимир Путин на сегодняшней встрече с главными редакторами российских СМИ положительно отозвался о председателе КНДР Ким Чен Ыне как о политике. В частности, заметил Путин, он выиграл текущий раунд противостояния на Корейском полуострове, получив и ядерный заряд, и баллистическую ракету межконтинентальной дальности.

«Думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть теперь ракета глобальной дальности до 13 000 км, которая может достичь почти любой точки на территории его вероятного противника», - сказал он на встрече с руководителями российских информагентств и печатных СМИ.

По словам Путина, теперь северокорейский лидер «заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить». «Абсолютно грамотный и зрелый уже политик», - оценил президент России лидера КНДР.

По мнению российского президента, денуклеаризации Корейского полуострова можно добиться только переговорами. Он считает, что ядерное разоружение возможно, только если «все участники этого процесса, в том числе северокорейцы, убедятся и будут уверены в том, что их безопасность может быть гарантирована без ядерного оружия».

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Политика
Новости

«Единая Россия» перенесла праймериз на июнь из-за выборов президента

Интерфакс
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«Единая Россия» в этом году проведет Единый день предварительного голосования партии 3 июня. Такое решение принял в четверг президиум Генерального совета «Единой России». «Решение о корректировке сроков предварительного голосования (с мая на июнь) принято с учетом избирательной кампании президента России», - пояснил на заседании замсекретаря Генсовета Виктор Селиверстов.

Окружные счетные комиссии должны быть сформированы не позднее 13 мая. «Дебаты проводятся в любые дни по решению оргкомитетов в нерабочее время с 13 апреля по 27 мая. Места голосования устанавливаются не позднее 13 мая, бюллетени должны быть изготовлены не позднее 27 мая», - уточнил Селиверстов.

В 2017 г. «Единая Россия» провела праймериз для выборов 10 сентября 28 мая. В предварительном голосовании приняли участие более 2200 кандидатов, как членов партии, так и беспартийных. По итогам праймериз определены кандидаты партии власти на выборы депутатов заксобраний шести регионов и 11 городских дум административных центров регионов.

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Политика
Новости

Суд арестовал руководителя чеченского представительства «Мемориала» Титиева

Ведомости
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Шалинский городской суд Чечни арестовал на два месяца руководителя чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат арестованного Петр Заикин.

Ходатайство об аресте подал следователь. Титиев заключен под стражу до 9 марта, уточнил адвокат. По его словам, защита собирается обжаловать решение суда. Апелляция будет подана 12 января, передает «Интерфакс».

Информация о задержании Титиева появилась в СМИ 9 января. В тот же день в пресс-службе «Мемориала» подтвердили факт задержания. Позднее на сайте регионального управления МВД появились подробности о задержании. В автомобиле Титиева был найден пакет предположительно с наркотическим веществом. Титиев в день задержания был направлен на медицинское освидетельствование. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 228 Уголовного кодекса (хранение наркотиков в крупном размере).

Председатель совета «Мемориал» Александр Черкасов считает, что задержание Титиева связано с его профессиональной деятельностью, «которая вызывала неодобрение со стороны чеченских властей». Титиев не признает вину. Он написал заявление в управление Следственного комитета по Чеченской республике. Он утверждает, что пакет с наркотиками был подброшен под пассажирское сиденье его машины полицейским. «В четверг на заседании в суде Оюб подробно рассказал об обстоятельствах, которые свидетельствуют об отсутствии события преступления, а также о том, каким образом пакет с наркосодержащим веществом оказался в его машине», - пояснил адвокат.

Председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов заявил 10 января, что СПЧ обратился к руководству МВД с просьбой провести проверку задержания Титиева и взять ситуацию на контроль. Федотов призвал СКР проверить информацию о возможном подбросе наркотиков правозащитнику.

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Политика
Новости

Глава Минтранса назвал любимый вид транспорта

Ведомости
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Министр транспорта России Максим Соколов рассказал журналистам о своем любимом виде транспорта, передает РИА «Новости».

По словам чиновника, летом и осенью он старается почти каждый день ездить на велосипеде.

«Велосипед», — ответил Соколов на вопрос о любимом виде транспорта. По его словам, добираться до работы в Минтранс на велосипеде он не пробовал, так как живет за МКАДом. «Я просто базируюсь за МКАДом, поэтому в Москве я не передвигался», — пояснил он.

Однако Соколов отметил, что многие из его коллег, в том числе заместители и директора департаментов, предпочитают добираться до работы не велосипеде. «Мы специально оборудовали во дворе Минтранса парковку для велосипедов. Коллеги с удовольствием этим пользуются», — добавил он.

По словам Соколова, он недавно катался на велосипеде в Екатеринбурге и Казани.

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Авто
Новости

Продажи Volkswagen в России выросли за счет двух основных моделей

ТАСС
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Продажи автомобилей Volkswagen в России в 2017 г. достигли 89 600 автомобилей, что превышает показатель 2016 г. на 20,5%. Российский рынок авто в январе - ноябре вырос лишь на 11,7%.

По данным компании, самыми популярными автомобилями марки Volkswagen стали Polo (48 600) и Tiguan (27 700), которые производятся на калужском заводе «Фольксваген груп рус». «В декабре марка продемонстрировала лучший результат за 2017 год: клиентам передано 10 400 автомобилей, что соответствует росту на 36,6% по сравнению с 2016 г. (7600 автомобилей)», - отмечается в сообщении.

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Экономика
Новости

Путин заявил о катастрофической нехватке в России квалифицированных рабочих

Ведомости
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Российский президент Владимир Путин заявил о нехватке в России квалифицированных специалистов рабочих профессий, передает «Интерфакс».

По его словам, на сегодняшний день грань между различными уровнями подготовки специалистов практически стирается. «У нас просто катастрофически не хватает не просто рабочих рук, а хорошо подготовленных специалистов по рабочим профессиям», - рассказал президент на встрече со школьниками, чьи сочинения на тему «Россия, устремленная в будущее» были признаны лучшими.

Как отметил президент, существовавшая ранее система подготовки рабочих не востребована, необходимо ее обновление. На данный момент в стране разрабатывается большая система подготовки, сказал глава государства.

По мнению Путина, профессиональная подготовка рабочих должна происходить на постоянной основе, так как в мире постоянно появляются новые компетенции, новые знания и они «так быстро реализуются на практике, что, если мы не хотим отстать, мы всегда должны заниматься самоподготовкой и самообучением».

Россияне назвали cамые перспективные профессии в ближайшие 10 лет

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Политика
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Собчак ответила на претензии о проведении корпоратива вместо сбора подписей

Ведомости
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Телеведущая Ксения Собчак, получившая разрешение Центризбиркома на сбор подписей для регистрации кандидатом в президенты на выборах 18 марта, сегодня ответила на многочисленные претензии в связи с тем, что она проводит это время вдали от России - на острове Бали. По ее словам, в Индонезии она занимается сбором средств на свою предвыборную кампанию.

«Как же мне надоели вбросы недоброжелателей, завистников и конкурентов! - написала Собчак в Instagram. - Никаких корпоративов я не веду, собираю деньги на кампанию, летая как угорелая туда-обратно по всему миру, - веду переговоры со спонсорами, контролирую сбор подписей и езжу по штабам. Не слушайте провокаторов и врунов. Надоели. С Путиным бы так боролись, как со мной».

Сообщение о том, что Собчак в разгар подписной кампании «отправилась на Бали на корпоратив», написал руководитель отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров. Фото с Собчак на мероприятии с участием группы «Иванушки», Сергея Шнурова и «Камеди-клаб» опубликовал музыкант Андрей Алексин. «Отличный сбор подписей», - отреагировал на это не допущенный до выборов оппозиционер Алексей Навальный. В своем Telegram Навальный процитировал пост сообщества «Протестная Москва» о том, что сборщиков подписей за Собчак могут обижать «ее левые халтуры во время президентской кампании».

На этой неделе Центризбирком опубликовал данные о размерах избирательных фондов каждого из кандидатов. Самовыдвиженец, действующий президент Владимир Путин уже собрал максимальные 400 млн руб., тогда как в фонде Собчак было 19,4 млн руб. Собчак неоднократно говорила, что намерена привлекать в избирательный фонд деньги от российского бизнеса, а не у Кремля. «$15 млн для крупного бизнесмена – небольшие деньги», - заявила она в октябре.

Поскольку Собчак идет кандидатом от партии («Гражданская инициатива»), ей нужно собрать не 300 000, а 100 000 подписей до 31 января. Оппозиционер Максим Кац оценивал стоимость сбора такого количества подписей в 70 млн руб.

Собчак в ЦИК

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Экономика
Новости

Минтранс усомнился в возможности РЖД профинансировать мост на Сахалин

Ведомости
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Министр транспорта Максим Соколов заявил, что технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта по строительству моста на Сахалин будет готово в январе этого года, передает ТАСС.

«Там будут все актуализированные данные, в том числе по финансам, - на том уровне проработки, на котором это позволяет сделать ТЭО», - сказал он.

По его словам, РЖД будет проблематично реализовать подобный масштабный проект без господдержки.

Ранее Соколов заявлял, что госкомпания займется проектированием транспортного перехода на Сахалин в текущем году. На эти цели уже заложены средства в размере 1 млрд руб. в инвестпрограмму-2018 РЖД. Соколов также утверждал, что транспортное соединение Сахалина с Японией «обсуждается на различного политического уровня встречах». В 2018 г. у Соколова запланирована встреча с профильным министром Японии.

В свою очередь первый вице-президент РЖД Александр Мишарин говорил, что транспортный переход согласно ТЭО будет в виде моста.

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Бизнес
Новости

Куснирович рассказал о согласии МОК убрать с формы бренд Bosco

Ведомости
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Международный олимпийский комитет (МОК) согласился убрать бренд Bosco с формы своих сотрудников, написал RNS со ссылкой на основателя официального поставщика одежды для МОК Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович. «Да, все сделают именно так, как мы предложили. Bosco закрывается другими вышивками», - сказал Куснирович. Это будет специальный пэтч с буквами IOC.

По словам Куснировича, президент МОК Томас Бах согласился отменить и совместные мероприятия с Bosco. Сам Куснирович не поедет на Олимпиаду в Пхенчхане.

В конце декабря Куснирович рассказал, что попросил МОК убрать с формы лого своей компании после отстранения России от участия в Играх-2018. «Думаю, что в ближайшее время я выйду с предложением к МОК... о дезактивации наших прав... Даже такие красивые, нарядные олимпийские одежды, пусть они остаются, бренд Bosco – и то, что принадлежит нам... – я буду просить не активировать», – пояснил Куснирович.

Bosco выиграла тендер на поставки экипировки МОК в 2016 г. Куснирович уточнил, что Bosco di Ciliegi уже поставила комитету всю одежду к предстоящей Олимпиаде-2018.

Советские и российские спортсмены на церемониях открытия Олимпийских игр

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Политика
Новости

Путин утвердил основы госполитики по защите от чрезвычайных ситуаций

Ведомости
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Российский президент Владимир Путин подписал указ об основах госполитики в области защиты от ЧС. Документом предусмотрены меры по защите населения и территорий от ЧС. Указ вступил в силу 11 января. Срок его действия - до 2030 г. Копия документа размещена на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю утвердить прилагаемые Основы госполитики России в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 г.», - говорится в указе.

Президент поручил кабинету министров обеспечить реализацию данного указа.

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