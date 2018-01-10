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Минобороны опубликовало новые фото атаковавших Хмеймим дронов

Минобороны опубликовало новые фото беспилотников, атаковавших российскую авиабазу Хмеймим и базу флота Тартус в Сирии в ночь на 6 января, сообщило «РИА Новости». На одном из фото видны три целых дрона и обломки еще трех. До сих пор демонстрировался лишь один наименее поврежденный беспилотник.

Главный вывод, который можно сделать из изображений, - все летательные аппараты имеют аналогичную конструкцию и технологию изготовления, т. е. речь идет об отлаженном мелкосерийном, хотя и кустарном, производстве. Фюзеляж беспилотников скреплен зеленой полимерной пленкой и изолентой, а питание двигателей авиамодельного типа осуществляется по трубке из простого бака в виде пластиковой банки.

По данным Минобороны, 5-6 января при атаке на авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения флота в Тартусе боевики использовали 13 ударных беспилотников самолетного типа с подвешенными мелкими бомбами. 10 из них атаковали авиабазу, три - пункт МТО. Российским подразделениям РЭБ удалось перехватить управление шестью дронами, три из которых удалось посадить, и еще три взорвались при приземлении. Остальные были сбиты огнем комплексов ПВО «Панцирь-С». Ущерба атака не нанесла.

Во вторник Минобороны сообщило, что установило место запуска дронов - это район населенного пункта Муаззар в провинции Идлиб, который контролируется отрядами умеренной оппозиции. Сирийские власти возложили ответственность за атаку на боевиков запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра».

Минобороны России указывало, что инженерные решения, использованные в бепилотниках, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом бомб. Пентагон ответил, что подобного рода решения широко доступны на открытом рынке и уже применялись боевиками в Сирии против сил коалиции, возглавляемой США.