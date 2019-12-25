Сотрудники Минобороны получат на Новый год красную икру и карты «Л'Этуаль»

Сотрудникам учреждений Минобороны на Новый год подарят сертификаты сети магазинов «Л'Этуаль», красную икру, а также вручат подарочные карты «Ленты» и «Перекрестка», пишет РБК со ссылкой на извещения ведомства и подведомственных ему учреждений и воинских частей. Согласно подсчетам издания, на новогодние праздники министерство потратит около 33 млн руб. Из этой суммы на подарки и торжественные мероприятия Минобороны выделит 32,7 млн руб., отмечает РБК со ссылкой на сайт госзакупок. Для сравнения, в 2018 г. ведомство израсходовало на эти цели порядка 27 млн руб.