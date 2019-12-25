Сотрудники Минобороны получат на Новый год красную икру и карты «Л'Этуаль»
Сотрудникам учреждений Минобороны на Новый год подарят сертификаты сети магазинов «Л'Этуаль», красную икру, а также вручат подарочные карты «Ленты» и «Перекрестка», пишет РБК со ссылкой на извещения ведомства и подведомственных ему учреждений и воинских частей. Согласно подсчетам издания, на новогодние праздники министерство потратит около 33 млн руб. Из этой суммы на подарки и торжественные мероприятия Минобороны выделит 32,7 млн руб., отмечает РБК со ссылкой на сайт госзакупок. Для сравнения, в 2018 г. ведомство израсходовало на эти цели порядка 27 млн руб.
Основные траты Минобороны на празднование Нового года в этом году приходятся на Москву – 26,2 млн руб. Из них около 7 млн руб. будут потрачены на покупку новогодних елей (стоимость каждого дерева около 3 млн руб.), 4,8 млн руб. — на организацию «елки» министра обороны с подарками, почти 400 000 руб. выделено на закупку красной икры для новогодних подарков одним из институтов Минобороны, более 3,5 млн руб. — на подарочные карты сети «Перекресток», подсчитало издание.
РБК проанализировал все имеющиеся на сайте госзакупок извещения Минобороны и подведомственных ему учреждений и воинских частей. Список учреждений был взят из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Проанализированы были госзакупки, содержащие в описании слова «Новый год» или «новогодний». Скорее всего, это не полный список трат Минобороны на оформление и новогодние подарки, однако это полный список тендеров, которые издание смогло обнаружить в открытых источниках.
В 2018 г. Федеральное казначейство проверило проведенный в 2017 г. министерством обороны закупки елей и выявило нарушения при определении начальной цены контракта. О закупке праздничных конструкций и украшений на сумму 17,2 млн руб. тогда Минобороны объявило в ноябре 2017 г. По условиям контракта, подрядчик должен был поставить 268 елей стоимостью от 14 000 руб. до 2,99 млн руб. за светодиодную искусственную ель высотой 12 метров. При формировании начальной цены ведомство ссылалось на предложения трех компаний, напоминает РБК.