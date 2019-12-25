Эрдоган назвал число наемников ЧВК «Вагнера» в Ливии

В сентябре Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщал, что более 100 наемников ЧВК «Вагнера» в начале сентября начали участвовать в боях в Ливии. В июле агентство писало, что в Ливии задержали двоих россиян, пытавшихся повлиять на выборы в стране. В Кремле тогда сообщили, что для выяснения обстоятельств этого задержания «предпринимаются необходимые шаги».