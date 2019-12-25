Эрдоган назвал число наемников ЧВК «Вагнера» в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в боях в Ливии принимают участие 2000 наемников российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнера». Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Туниса Каисом Саидом, сообщает агентство Anadolu.
«Для чего и почему сегодня в Ливии находятся 5000 наемников из Судана и 2000 наемников из ЧВК «Вагнер»? Что они там делают?», — сказал Эрдоган. Он отметил, что готов отправить в страну турецкие войска, если от властей Ливии поступит соответствующее обращение.
ЧВК «Вагнера» связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют «поваром [российского президента Владимира] Путина». Ранее Эрдоган заявил, что ЧВК «Вагнер» поддерживает командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара. Действия Хафтара президент Турции назвал незаконными. Он выступает за правительство национального согласия Ливии, признанное ООН, писал «Интерфакс».
В сентябре Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщал, что более 100 наемников ЧВК «Вагнера» в начале сентября начали участвовать в боях в Ливии. В июле агентство писало, что в Ливии задержали двоих россиян, пытавшихся повлиять на выборы в стране. В Кремле тогда сообщили, что для выяснения обстоятельств этого задержания «предпринимаются необходимые шаги».