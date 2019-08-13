CNN опубликовал расследование о работе компаний Пригожина в Африке

PhotoXpress

Американский телеканал CNN опубликовал расследование, посвященное деятельности компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным, которого СМИ называют «поваром Владимира Путина». Репортеры телеканала в течение месяца собирали информацию в Центрольноафриканской республике (ЦАР), а также исследовали подтверждающие связь Пригожина с ЦАР документы. Им удалось пообщаться с военными инструкторами, которые говорят по-русски и тренируют местных военных. Один из наемников заявил, что работает на частную военную компанию «Вагнера».

Также журналисты пообщались с советником президента ЦАР Валерием Захаровым. CNN удалось получить документы, свидетельствующие о том, что Захаров как минимум один раз в июле 2018 г. получил деньги от компании M-Finans, которая, по данным телеканала, связана с Пригожиным.

Захаров отрицает, что знаком с Пригожиным, а на вопрос о связях руководства России с ЧВК «Вагнера» отшучивается: «Давайте проясним, когда говорим о Вагнере, мы имеем в виду композитора?» Он также подчеркнул, что официально ЧВК вообще не работают в ЦАР.

«Юридически их здесь нет, поэтому будем считать, что они здесь отсутствуют», – заявил Захаров. Он пояснил, что Россия стремится восстановить связи с африканскими странами.

Схема работы компаний

С самим Пригожиным или его представителями телеканалу связаться не удалось, однако CNN приводит схему связей между компаниями Пригожина. По его данным, через группу «Конкорд» Пригожину на 50% принадлежит компания Megaline. В нее входит «М инвест», работающая в Судане. В свою очередь, у работающей в ЦАР M-Finans и компании «Конкорд» общий домен в интернете. При этом у M-Finans и Lobaye Invest некоторое время был один руководитель – Евгений Ходотов.

Что касается связи с ЧВК «Вагнера», то на нее указывает тот факт, что военной компанией руководит Дмитрий Уткин. Человек с таким же именем и фамилией ранее указывался в документах как гендиректор «Конкорда». Также с «Конкордом» связана работающая в Сирии нефтедобывающая компания «Евро полис». Часть этих данных ранее публиковали российские СМИ («Фонтанка», РБК, The Bell). Телеканал отмечает, что часть информации также получена от центра «Досье», основанного Михаилом Ходорковским.

CNN

Захаров говорит, что его работодателем является президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. Телеканал также опубликовал документы, свидетельствующие о том, что Lobaye Invest, связанная с Пригожиным, ведет разработку нескольких золотых и алмазных приисков в ЦАР. Работодатель Захарова – президент Туадера утверждает, что связи между работой российских военных инструкторов и другими секторами экономики нет. Но именно он выдал семь разрешений Lobaye Invest на разработку приисков. Местные жители, которые там работают, сказали журналистам, что «все найденные алмазы отдают русским».

Телеканал указывает, что деятельность военных инструкторов из ЧВК «Вагнера» часто ведется параллельно с работой других компаний Пригожина, добывающих ценные ископаемые. Например, в Судане действует тренировочная база ЧВК, там же связанная с Пригожиным компания «М инвест» занимается добычей золота.

Ранее Пригожин через свою пресс-службу заявлял русской службе ВВС, что связанных с ним компаний в ЦАР нет, а к управлению компанией Lobaye Invest он непричастен. Пригожин и ряд его компаний находятся под американскими санкциями из-за предполагаемого вмешательства в выборы президента США в 2016 г. Американский минюст считает, что Агентство интернет-исследований, более известное как «фабрика троллей», использовало социальные медиа и организовывало демонстрации, имея «стратегическую цель посеять раздор в политической системе США». После внесения в санкционные списки Пригожин официально руководит только тремя компаниями – «Конкорд менеджмент и консалтинг», «Комбинат питания «Конкорд» и «Конкорд кейтеринг», отмечала его пресс-служба.

Журналисты в ЦАР

За съемочной группой CNN во время поездок к приискам следовал автомобиль, в котором находились четыре человека. Местная полиция сообщила журналистам, что за ними следили русские. Одного из сидевших в автомобиле журналисты смогли идентифицировать как переводчика, работающего на ЧВК. Журналисты CNN заявили, что были обеспокоены слежкой в связи с гибелью в июле 2018 г. в ЦАР группы российских журналистов – журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева.

Эти журналисты готовили документальный фильм о работе ЧВК «Вагнера» по заказу медиапроекта «Центр управления расследованиями» (ЦУР) Михаила Ходорковского. Через месяц после гибели съемочной группы Ходорковский закрыл ЦУР. Бизнесмен подчеркнул, что не снимает с себя часть ответственности за гибель журналистов. Он заявил, что нанял расследовательскую команду, которая должна была заняться поисками убийц.

Другой проект Ходорковского – центр «Досье» – 30 июля 2019 г. объявил итоги своего расследования трагедии в ЦАР, в котором не согласился с официальной версией правоохранительных органов, что убийство было совершено с целью ограбления, и привел доказательства, что убийство журналистов было заранее спланировано. Министерство иностранных дел России заявило, что действия организаторов поездки журналистов в ЦАР вызывают большие вопросы, поскольку посольство ЦАР в Москве «было введено в заблуждение» относительно истинной цели визита группы.