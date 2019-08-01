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МИД оценил итоги независимого расследования гибели журналистов в ЦАР

Министерство иностранных дел России прокомментировало ход расследования гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР). В июле прошлого года в ЦАР погибли трое россиян: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Они готовили документальный фильм о работе частной военной компании «Вагнер» по заказу медиапроекта «Центр управления расследованиями» Михаила Ходорковского. Медиапроект Ходорковского связывает «Вагнер» с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным.

«Множество вопросов остается к организаторам поездки журналистов», – отмечают в МИДе. Министерство подчеркивает, что посольство ЦАР в Москве «было введено в заблуждение» относительно истинной цели визита группы и выдало журналистам туристические визы, поэтому они работали в ЦАР без аккредитации, разрешений на ввоз съемочной аппаратуры и проведение съемки. Военно-тренировочный лагерь Беренго, в который должны были проникнуть журналисты, является «особо охраняемым государственным военным объектом» с регламентированным посещением. Если бы журналисты в него попали, они могли бы быть обвинены в шпионаже, отмечает МИД. По данным министерства, у журналистов также были поддельные документы волонтеров ООН, которые позволили ввести в заблуждение и правоохранительные органы ЦАР.

В августе 2018 г. Ходорковский закрыл Центр управления расследованиями. Ходорковский подчеркнул, что не снимает с себя часть ответственности за гибель журналистов: «Это и моя боль. Я дал средства на проект, а значит, имею отношение к произошедшему». Тогда же он нанял расследовательскую команду, которая должна была заняться поисками убийц.

Другой проект Ходорковского – центр «Досье» – 30 июля сообщил итоги своего расследования трагедии в ЦАР, в котором не согласился с официальной версией правоохранительных органов, что убийство было совершено «группой людей в тюрбанах, говорящих по-арабски», с целью ограбления, и привел доказательства, что убийство журналистов было спланировано заранее.

Генеральная прокуратура ЦАР 26 июля опубликовала заявление, в котором указывается, что проводимое «следствие значительно продвинулось» и в ближайшее время его результаты станут доступны общественности. Личные вещи погибших переданы в распоряжение Следственного комитета России. По факту гибели журналистов было заведено уголовное дело.