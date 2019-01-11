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СКР ответил на независимое расследование убийства журналистов в ЦАР

Следственный комитет России (СКР) прокомментировал независимое расследование убийства журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева в Центральноафриканской республике (ЦАР), подготовленное центром «Досье» Михаила Ходорковского. Интернет-проект явно преследует цель оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки, предпочитая выдвигать собственные версии и обвинять в этом непричастных, говорится в сообщении.

СКР опровергает данные центра «Досье» о том, что водитель журналистов был связан с местной жандармерией. Центр управления расследованиями (ЦУР) предложил журналистам снять документальный фильм в ЦАР за $20 000, при этом какая-либо охрана журналистам не была обеспечена, они прибыли в страну по туристическим визам и не проходили аккредитацию, отмечает СКР. По его данным, сотрудники ЦУР по собственной инициативе обратились к Кириллу Романовскому, который дал им номер фиксера по имени Мартин, но журналисты с ним не успели встретиться.

Недалеко от деревни Кпаку на российских журналистов напала группа вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски, пишет СКР. Нападавшие приказали всем выйти из машины, стали требовать отдать вещи, фото- и видеоаппаратуру, а после отказа и сопротивления россиян расстреляли, говорится в сообщении. СКР отмечает, что расследование уголовного дела продолжается.

В четверг «Новая газета» и «Дождь» опубликовали материалы о результатах независимого расследования убийства Джемаля, Расторгуева и Радченко в ЦАР, которое провело «Досье». Из него следует, что водитель россиян являлся бывшим сотрудником жандармерии и был постоянно на связи с жандармом по имени Эммануэль Котофио. Он, как утверждает «Досье», был в непосредственной близости от россиян и находился на месте убийства, пишет «Новая газета».

Расследование проекта подготовлено его стрингерами, но кем именно − не разглашается. Они взяли интервью у местных жителей и военнослужащих, а также использовали документы, получение которых не разглашается в целях безопасности источников, отмечает «Новая газета».

В конце июля в ЦАР погибли трое россиян: Радченко, Расторгуев и Джемаль. Они готовили документальный фильм о работе частной военной компании «Вагнера» по заказу ЦУР Ходорковского. Причины их убийства до сих пор неизвестны.

«Досье» – это некоммерческий проект Михаила Ходорковского. Его цель − содействовать формированию правового государства и гражданского общества в России, говорится на сайте организации. Ранее «Досье» подготовило совместное с The Guardian расследование о бывшем руководителе администрации президента России в 1999–2003 гг. Александре Волошине.