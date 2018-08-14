Ходорковский создал фонд расследований преступлений против журналистов Елизавета Дмитриева для Ведомостей

Бизнесмен Михаил Ходорковский и бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин создали фонд международных расследований преступлений против журналистов Justice for Journalists. Об этом говорится на официальной странице Ходорковского в Facebook.

Ходорковский и Невзлин вложили в проект $5 млн, говорится в сообщении. Уточняется, что это «первоначальная сумма».

Цель фонда – организация и финансирование международных расследований преступлений, совершенных против журналистов, вне зависимости от места их совершения и мотивов. Организация также будет оказывать различную поддержку международным расследовательским проектам. Ходорковский и Невзлин ожидают, что Justice for Journalists на начальном этапе будет вести от пяти до десяти международных расследований в год.

«Речь идет о расследовании убийств журналистов в разных странах. Нет одного медиа, готового реализовать такую задачу. Экспертный совет фонда будет договариваться о сотрудничестве с той командой, которая будет наиболее готова к конкретному расследованию», - сказал «Ведомостям» пресс-секретарь Ходорковского Максим Дбар.

В конце июля в Центральноафриканской Республике (ЦАР) убили троих россиян: журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева. Они снимали документальный проект о работе ЧВК «Вагнера» для «Центра управления расследованиями» Ходорковского.

Ходорковский решил создать фонд, признанный расследовать преступления против журналистов, именно в ответ на трагедию в ЦАР, говорится на сайте фонда: подавляющее большинство убийств журналистов остаются безнаказанными, и в настоящее время нет международного механизма для преследования и правосудия таких случаев. 849 журналистов было убито в период с 1992 по 2018 г., говорится на сайте фонда.

Управлять фондом будут попечительский и экспертный советы, в состав которых войдут люди из разных стран и разных профессиональных областей. На данный момент членами совета кроме Ходорковского и Невзлина согласились стать издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов, специальный корреспондент The Wall Street Journal в России Дэвид Сэттер, корреспондент The Guardian Люк Хардинг и бывший президент «Радио Свобода» Джеф Гедмин, говорится на сайте фонда.

Это хороший проект: если соединить инструментарии профессиональных журналистов со средствами, которые доноры фонда будут в это вкладывать, то, может быть, и дела о заказчиках убийств журналистов начнут наконец-то раскрываться, сказал «Ведомостям» Муратов.

«Мы («Новая газета») занимаемся поиском убийц журналистов в одиночку, у нас есть люди, которые все время занимаются поиском убийц. Мы ищем тех, кто оказался способен прервать жизнь наших коллег, – говорит Муратов. – И я приветствую любой фонд, который будет этим заниматься. Нужно расследовать убийства журналистов во всем мире».

«Преступления против журналистов должны расследоваться, а виновные наказываться, но наше государство мало этому способствует, – отмечает он. – По делу убийства Анны Политковской было несколько судебных процессов. В итоге свидетель обвинения оказался одним из главных преступников, и слава Богу, что следственный комитет с этим разобрался, а «Новая газета» сумела найти свидетеля. В ходе расследования убийства Политковской нашли исполнителей, но до поиска заказчиков так и не дошло». «Нам долгое время объясняли, что дело по поиску заказчика выделено в отдельное производство, но я официально заявляю, что такое дело не ведется никем», – негодует Муратов.

Дело убийства журналиста Юрия Щекочихина тоже не раскрыто, расследование убийства Игоря Домникова шло 15 лет и когда нашли убийцу Домникова, его отпустили из зала суда, потому что вышел срок давности, продолжает Муратов. «Если бы у нас были возможности другими способами искать информацию, мы бы справились с этим раньше чем за 15 лет, – говорит Муратов. – Да, нужно нанимать детективов, нужно объявлять вознаграждения. Если объединять профессионалов и средства, могут быть и результаты».