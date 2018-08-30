Ходорковский закрыл «Центр управления расследованиями» Е. Дмитриева / для Ведомостей

Михаил Ходорковский закрыл медиа-проект «Центр управления расследованиями» (ЦУР), такое заявление он опубликовал на сайте «МБХ медиа».

В конце июля в Центральноафриканской Республике (ЦАР) убили троих россиян: журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева. Они снимали документальный проект о работе ЧВК «Вагнера» для «Центра управления расследованиями» Ходорковского.

После изучения материалов и общения с опытными журналистами-расследователями, стало ясным, что ошибкой при подготовке расследования стал подбор человека на месте «фиксера», написал Ходорковский. «Ответственность за эту ошибку и в целом за качество подготовки поездки частично лежит на продюсерской группе ЦУРа, – написал он. – Даже частичная ответственность – это слишком много в такой ситуации. Поэтому я принимаю к сведению заявление об отставке главреда ЦУР Андрея Коняхина и прекращаю, в качестве инвестора, поддерживать проект «Центр управления расследованиями».

Сам Коняхин подтвердил это на своей странице в Facebook, кроме того он указал, что считает, что несет ответственность за произошедшее в Африке и пообещал искать виновных. «Всем, кто нас читал и смотрел. ЦУРа больше нет. И меня как главного редактора. Не могу больше написать ни слова о том, что не связано с убийством наших друзей в Африке. Это не профессиональная деформация. Просто не хочу думать ни о чем другом. И не буду, пока не найду всех причастных. Несу всю ответственность, – написал Коняхин. – Теперь как независимый корреспондент буду искать этих тварей, которые убили группу. И давайте без деталей и подробностей. Не комментирую».

Сейчас поисками убийц занимается отдельная расследовательская команда, которую нанял Ходорковский, которая не имеет отношения к ЦУР, вместе с другими журналистами из российских и западных СМИ, написал Ходорковский. «Мы имеем основания полагать, что группа стала жертвой спланированной операции. Я объявил награду в ЦАР за информацию о преступлении. Итоги мы планируем получить до конца года».

Ходорковский подчеркнул, что не снимает с себя часть ответственности: «Это и моя боль. Я дал средства на проект, а значит, имею отношение к произошедшему».

Ходорковский запустил ЦУР в конце 2017 г. вместе с другими пятью проектами. ЦУР, как и следует из его названия, занимался расследованиями, руководил им Андрей Коняхин, бывший редакционный директор digital-проектов российского Forbes. Большая часть постов ЦУР в соцсетях - не длинные тексты, а картинки с цитатами или цифрами о коррупции - например, о том, что власти Подмосковья потратят на повышение своей эффективности 169 млрд руб., или о том, что власти Чечни потратили в 2015 г. 26 млн руб. на закупку цветов.