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Сенаторы США призвали ООН расследовать убийство российских журналистов в Африке

Американские сенаторы от Республиканской и Демократической партий Марко Рубио и Крис Кунс направили письмо генсеку ООН Антонио Гутерришу, в котором призвали задействовать механизмы организации для объективного расследования убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Текст обращения опубликован на сайте Кунса.

Сенаторы отмечают, что журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев расследовали в ЦАР «деятельность частной российской группы наемников Вагнера, силы которой были также развернуты в Сирии и на Украине, и которая, как сообщается, связана с Евгением Пригожиным, магнатом из сферы общественного питания, близким к [президенту] Владимиру Путину».

Журналисты работали над документальным фильмом для независимого медиа-проекта противника Путина Михаила Ходорковского, указывают парламентарии. Хотя обстоятельства произошедшего в ЦАР все еще неясны, российские государственные СМИ быстро связали убийство журналистов с ограблением, пишут сенаторы.

Рубио и Кунс обращают внимание, что убийство произошло на фоне расширения присутствия российских сил в ЦАР – с одобрения ООН Россия поставляла в эту страну оружие и боеприпасы, а также командировала военных инструкторов.

Джемаль, Радченко и Расторгуев погибли 30 июля, в 300 км от столицы ЦАР Банги. Российское министерство иностранных дел в начале августа сообщило, что «первые результаты следственных действий в ЦАР свидетельствуют: россияне подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления и при попытке оказать сопротивление были убиты». Официальный представитель ведомства Мария Захарова говорила, что к расследованию убийства подключилась миссия ООН, она выделила четырех экспертов.