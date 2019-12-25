Скворцова и Голикова заочно поспорили о качестве оптимизации медучреждений

По словам Скворцовой, программа оптимизации в регионах действительно проведена по-разному. Это связано с тем, что Минздраву запретили закрывать маломощные медорганизации, которые являются единственными в регионах. Оптимизация, по ее словам, должна была коснуться только крупных городов. Речь шла о дублирующихся, излишних койках – как правило, терапевтического профиля. При этом министр отметила, что в отрасли «реально идет нормальное, позитивное движение». «Но есть что усовершенствовать, особенно то, что связано с изношенной инфраструктурой, транспортной логистикой. Это то, что должны делать наши регионы, над этим надо работать», – добавила она.