Голикова назвала неудачной оптимизацию медицинских учреждений в регионах
Недавняя оптимизация в учреждениях здравоохранения страны была проведена с ошибками, медицинская инфраструктура находится в плачевном состоянии, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «Во многих регионах оптимизация была проведена, прямо скажем, неудачно», – сказала она в эфире телеканала «Россия 1».
Проблема годами не решалась, многие поликлиники, районные больницы сегодня находятся в плохом состоянии, если не сказать в ужасном, отметил в свою очередь первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.
Системно инфраструктуру не трогали с конца 50-х гг., подтвердила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
На этой неделе президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета в Светлогорске, на котором обсуждались задачи регионов в сфере здравоохранения. По его словам, сейчас более 60% граждан невысоко оценивают качество здравоохранения и в основном это относится к его первичному звену. Президент объяснил это недостаточным финансированием и назвал претензии обоснованными.