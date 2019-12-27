Политика

РУСАДА уведомило WADA о несогласии с санкциями в отношении России

Ведомости

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) официальное письмо, в котором уведомило организацию о несогласии с санкциями, введенными против России. Об этом сообщил «Интерфаксу» гендиректор РУСАДА Юрий Ганус.

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта. Поводом стали манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. В результате спортсмены из России четыре года не смогут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом. Кроме того, России запрещено проводить на своей территории крупные международные соревнования.

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Общее собрание РУСАДА 24 декабря проголосовало за то, чтобы не принимать решение исполкома WADA. На этом основании Ганусу было поручено до 27 декабря направить в WADA уведомление о несогласии с санкциями.

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