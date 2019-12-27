РУСАДА уведомило WADA о несогласии с санкциями в отношении России
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) официальное письмо, в котором уведомило организацию о несогласии с санкциями, введенными против России. Об этом сообщил «Интерфаксу» гендиректор РУСАДА Юрий Ганус.
Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта. Поводом стали манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. В результате спортсмены из России четыре года не смогут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом. Кроме того, России запрещено проводить на своей территории крупные международные соревнования.
Общее собрание РУСАДА 24 декабря проголосовало за то, чтобы не принимать решение исполкома WADA. На этом основании Ганусу было поручено до 27 декабря направить в WADA уведомление о несогласии с санкциями.