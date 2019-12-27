РУСАДА уведомило WADA о несогласии с санкциями в отношении России

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта. Поводом стали манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. В результате спортсмены из России четыре года не смогут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом. Кроме того, России запрещено проводить на своей территории крупные международные соревнования.