Швейцарские юристы представят РУСАДА в спортивном арбитражном суде
Швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer будет представлять интересы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в спортивном арбитражном суде в Лозане (CAS). Об этом рассказал президент Олимпийского комитета России, член общего собрания РУСАДА Станислав Поздняков, сообщает ТАСС.
Ранее исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно поддержал санкции против России, а также лишил РУСАДА статуса соответствия. В результате российские спортсмены не смогут выступать под российским флагом на олимпиадах и чемпионатах мира.
19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не соглашаться с санкциями WADA. Председатель наблюдательного совета Александр Ивлев подчеркивал, что не согласен с санкциями. По его мнению, коллективное наказание нельзя применять к «чистым» спортсменам. 27 декабря ведомство направит в WADA официальное уведомление о несогласии с принятыми решениями. После уведомление о споре передатут в CAS.