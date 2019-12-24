Швейцарские юристы представят РУСАДА в спортивном арбитражном суде

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не соглашаться с санкциями WADA. Председатель наблюдательного совета Александр Ивлев подчеркивал, что не согласен с санкциями. По его мнению, коллективное наказание нельзя применять к «чистым» спортсменам. 27 декабря ведомство направит в WADA официальное уведомление о несогласии с принятыми решениями. После уведомление о споре передатут в CAS.