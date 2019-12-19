РУСАДА оспорит санкции против России в спортивном арбитражном суде в Лозане
Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал совету учредителей не соглашаться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя наблюдательного совета РУСАДА Александра Ивлева. Дело передадут для рассмотрения в спортивный арбитражный суд в Лозане.
По словам Ивлева, он не согласен с решением исполкома WADA, так как коллективное наказание нельзя применять к «чистым» спортсменам. «Есть определенные разногласия в подходах, но мы находимся в контакте со всеми организациями, в том числе с WADA. Мы рассчитываем, что Россия останется в экосистеме спорта», – сказал он.
Ранее исполнительный комитет WADA единогласно поддержал санкции против России, а также лишил РУСАДА статуса соответствия. В результате российские спортсмены не смогут выступать под российским флагом на олимпиадах и чемпионатах мира. Президент России Владимир Путин комментировал решение WADA о дисквалификации российских спортсменов. По его словам, произошедшее не соответствует «ни здравому смыслу, ни международному праву».