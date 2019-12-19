РУСАДА оспорит санкции против России в спортивном арбитражном суде в Лозане

По словам Ивлева, он не согласен с решением исполкома WADA, так как коллективное наказание нельзя применять к «чистым» спортсменам. «Есть определенные разногласия в подходах, но мы находимся в контакте со всеми организациями, в том числе с WADA. Мы рассчитываем, что Россия останется в экосистеме спорта», – сказал он.