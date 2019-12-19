Путин: решение WADA об отстранении России не соответствует здравому смыслу

По словам Путина, любое наказание должно быть индивидуальным. «Если кто-то в чем-то конкретно уличен, тогда это естественно и справедливо. Но если у нас подавляющее большинство спортсменов являются чистыми, как можно за действия кого бы то ни было налагать санкции на них»,- сказал Путин на пресс-конференции.