Путин: решение WADA об отстранении России не соответствует здравому смыслу
Президент России Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов не соответствует «ни здравому смыслу, ни международному праву».
По словам Путина, любое наказание должно быть индивидуальным. «Если кто-то в чем-то конкретно уличен, тогда это естественно и справедливо. Но если у нас подавляющее большинство спортсменов являются чистыми, как можно за действия кого бы то ни было налагать санкции на них»,- сказал Путин на пресс-конференции.
Ранее президент уже высказывался об отстранении российских спортсменов. Это произошло на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель. Тогда Путин отметил, что в основе решений о коллективных наказаниях для спортсменов лежат не интересы мирового спорта, а «соображения политического характера».
Исполнительный комитет WADA ранее единогласно поддержал санкции против России, предложенные комитетом по соответствию WADA, а также лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия.