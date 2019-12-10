Путин впервые прокомментировал решение WADA о дисквалификации России

«Нужно проанализировать это решение. То, что лежит на поверхности и то, что я вижу сразу: нет претензий к ОКР (Олимпийскому комитету России – «Ведомости»), а если нет претензий, значит Россия должна выступать под своим флагом», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, лидером Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель. Путин отметил, что у России есть право подать апелляцию на решение WADA, но вопрос об этом пока не решен.