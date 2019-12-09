Кого наказало WADA
Повторное серьезное нарушение антидопинговых правил дорого обошлось России – дороже, чем первое, и тем не менее это еще не худший вариант из тех, что обсуждались. Голосуя за серьезные ограничения для России и российских атлетов на ближайшие четыре года, исполком WADA намеревался нанести чувствительный удар прежде всего по спортивным чиновникам и вывести из-под него «чистых», не запятнавших себя применением допинга атлетов, однако итоговое решение затруднит жизнь и им. Неспособность государства исполнять взятые на себя обязательства и на деле, а не на словах бороться с применением допинга может обернуться потерей перспективных молодых спортсменов, которые могут решить сменить паспорт ради честного продолжения спортивной карьеры.
Манипуляции с базой данных проб Московской антидопинговой лаборатории (WADA утверждает, что были изменены данные анализов порядка 145 спортсменов, из них треть – действующие), попытки представить новейшие, 2018–2019 гг., случаи вмешательства в базу как сделанные несколькими годами ранее, очередные попытки объяснить произошедшее техническими ошибками не оставили России шанса обойтись сравнительно мягким наказанием. В понедельник исполком WADA запретил российским спортсменам выступать под национальным флагом на Олимпиадах и чемпионатах мира в течение четырех лет, а России – принимать чемпионаты мира по отдельным видам спорта и подавать новые заявки на проведение крупных международных соревнований, в том числе на Олимпиаду 2032 г. Рецидив наказан строже, чем прежде – перед летней Олимпиадой 2016 г. в Рио-де-Жанейро (тогда отстранили легкоатлетов) и накануне зимней Олимпиады 2018 г. в Пхенчхане, когда все российские спортсмены лишились национального флага и гимна, но только на время олимпийских соревнований. Теперь, например, российским футболистам в случае успеха в квалификационных играх чемпионата мира 2022 г. придется выступать в Катаре в нейтральном статусе и проходить процедуру индивидуального допинг-отбора.
При этом самый опасный для России и ее спортсменов вариант с полным отстранением от участия в Олимпийских играх и крупных международных соревнованиях (а он тоже обсуждался) в итоге не прошел: на пресс-конференции члены исполкома WADA подчеркнули, что их цель – отделить честных атлетов от пользователей запрещенных препаратов и допустить их к соревнованиям. Об отмене матчей группового турнира и одного из четвертьфиналов чемпионата Европы 2020 г. по футболу в Петербурге речи не шло.
Нет в итоговых документах указания и на прямое участие в манипуляциях России как государства. WADA неизвестно, кто отдал приказ внести изменения в базу данных, отмечается в рекомендациях комитета по соответствию WADA, которые одобрил исполком, но российские спортивные чиновники сами указывали на то, что доступ к базе данных после начала скандала мог быть получен только с санкции Следственного комитета России (СКР). СКР не комментировал выводы экспертов.
Сложившаяся в итоге ситуация, нанесшая громадный урон отечественному спорту, – результат последовательной и при этом алогичной деятельности российских спортивных властей, считает эксперт в области антидопинга Сергей Илюков. Для WADA не имеет особого значения, кто был исполнителем, кто заказчиком, – важен сам факт подмены данных. Агентство обнародует только те обвинения, которые, как оно считает, подтвердятся в спортивном арбитраже.
Но это имеет значение для тех, кто живет в России и болеет за российских атлетов. Сложно понять логику тех, кто санкционировал новые махинации с пробами – уже после того, как первая попытка обернулась серьезными санкциями. Похоже, что на спорт в России распространяются общая уверенность в безнаказанности заведомо противоправных действий, убежденность, что статус большой влиятельной страны позволит снова и снова решать рукотворные проблемы кулуарными переговорами, шапкозакидательской бравадой или просто-напросто отрицанием фактов. После серии допинговых скандалов Москве следует ожидать, что ее контрагенты будут исходить из презумпции ее виновности, причем не только в спорте. Отдельные федерации могут оспорить санкции в суде, но это не изменит ситуации в целом, считает Илюков.
Больше других могут пострадать молодые перспективные спортсмены. Барьер отбора на международные соревнования в ближайшие четыре года для россиян будет намного выше, чем для иностранцев: придется сдавать в 3–4 раза больше проб, что и технически сложно, и психологически тяжело, поясняет спортивный адвокат Александр Чеботарев. Кому-то, возможно, будет проще тренироваться и жить за границей: так утечка мозгов российских ученых может дополниться бегством мышц перспективных атлетов. Первые тревожные звонки прозвучали еще до решения WADA.
Реакция российских политиков и чиновников пока не дает повода для оптимизма. Премьер Дмитрий Медведев уже назвал санкции WADA «антироссийской истерией», а МИД – «недобросовестной конкуренцией». В декабре 2017 г. после лишения российской сборной флага на зимней Олимпиаде – 2018 Кремль продемонстрировал сдержанность: признал наличие допинговой проблемы и разрешил атлетам отправиться в Пхенчхан в нейтральном статусе. Но слова тут в любом случае не главное: Россия уже доказала, что способна нарушать данные обещания и не выполнять взятые на себя обязательства. Если и повторные санкции не заставят Россию на самом деле отказаться от допинга и махинаций с пробами, третьего шанса ей могут и не дать.