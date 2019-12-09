Кого наказало WADA

Манипуляции с базой данных проб Московской антидопинговой лаборатории (WADA утверждает, что были изменены данные анализов порядка 145 спортсменов, из них треть – действующие), попытки представить новейшие, 2018–2019 гг., случаи вмешательства в базу как сделанные несколькими годами ранее, очередные попытки объяснить произошедшее техническими ошибками не оставили России шанса обойтись сравнительно мягким наказанием. В понедельник исполком WADA запретил российским спортсменам выступать под национальным флагом на Олимпиадах и чемпионатах мира в течение четырех лет, а России – принимать чемпионаты мира по отдельным видам спорта и подавать новые заявки на проведение крупных международных соревнований, в том числе на Олимпиаду 2032 г. Рецидив наказан строже, чем прежде – перед летней Олимпиадой 2016 г. в Рио-де-Жанейро (тогда отстранили легкоатлетов) и накануне зимней Олимпиады 2018 г. в Пхенчхане, когда все российские спортсмены лишились национального флага и гимна, но только на время олимпийских соревнований. Теперь, например, российским футболистам в случае успеха в квалификационных играх чемпионата мира 2022 г. придется выступать в Катаре в нейтральном статусе и проходить процедуру индивидуального допинг-отбора.