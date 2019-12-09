России запрещено участвовать под своим флагом на главных международных соревнованиях

Таким образом, российские спортсмены теряют право выступать под своим флагом на Олимпийских играх 2020 и 2022 гг. Под вопросом их участие под российским флагом и в чемпионатах мира по всем видам спорта, в том числе в чемпионате мира по футболу 2022 г. в Катаре. Российская сборная сможет подать заявку на участие в этом турнире только под нейтральным флагом, если пройдет квалификацию. Однако правила FIFА не предполагают участия в чемпионате нейтральных атлетов. Россия также может потерять право провести чемпионаты мира по пляжному футболу (2021 г.), волейболу (2022 г.), хоккею (2023 г.), водным видам спорта (2025 г.) и летнюю Универсиаду 2023 г. в Екатеринбурге. В то же время запрет WADA не касается участия в континентальных соревнованиях – например, в чемпионате Европы по футболу летом 2020 г. Несколько матчей этого турнира пройдут в Санкт-Петербурге.