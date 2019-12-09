России запрещено участвовать под своим флагом на главных международных соревнованиях
Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в понедельник единогласно поддержал санкции против России, предложенные комитетом по соответствию WADA, а также лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. В пресс-релизе исполкома говорится, что в течение четырехлетнего периода российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под российским флагом. Для участия под нейтральным флагом им необходимо будет предоставить доказательства того, что они не были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами.
Кроме того, Россия не сможет в ближайшие четыре года принимать крупные спортивные соревнования, а если такое право ей уже было предоставлено, оно должно быть отозвано в тех случаях, где это возможно. Под крупными международными соревнованиями подразумеваются «мультиспортивные события и мировые первенства», пояснял ранее «РИА Новости» представитель WADA. К ним относятся, в частности, Олимпийские и Паралимпийские игры, их аналоги среди спортсменов-юниоров, Универсиада, а также всемирные соревнования международных спортивных федераций, подписавших кодекс WADA, например футбольной, хоккейной и волейбольной федераций. При этом согласно правилам WADA, вступившим в силу в апреле 2018 г., решение исполкома является обязательным для всех организаций – подписантов кодекса, а WADA следит за его соблюдением и определяет санкции за его нарушение.
Таким образом, российские спортсмены теряют право выступать под своим флагом на Олимпийских играх 2020 и 2022 гг. Под вопросом их участие под российским флагом и в чемпионатах мира по всем видам спорта, в том числе в чемпионате мира по футболу 2022 г. в Катаре. Российская сборная сможет подать заявку на участие в этом турнире только под нейтральным флагом, если пройдет квалификацию. Однако правила FIFА не предполагают участия в чемпионате нейтральных атлетов. Россия также может потерять право провести чемпионаты мира по пляжному футболу (2021 г.), волейболу (2022 г.), хоккею (2023 г.), водным видам спорта (2025 г.) и летнюю Универсиаду 2023 г. в Екатеринбурге. В то же время запрет WADA не касается участия в континентальных соревнованиях – например, в чемпионате Европы по футболу летом 2020 г. Несколько матчей этого турнира пройдут в Санкт-Петербурге.
Санкции запрещают российским чиновникам входить в руководящие органы спортивных федераций и организаций, а также получать аккредитацию на Олимпийские игры и другие крупные международные соревнования. Решение исполкома WADA вступит в силу через 21 день или после разбирательств в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, если Россия решит его оспорить. Председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев заявил ТАСС, что агентство сначала изучит документы исполкома WADA и заключения российских экспертов по ним.
Новый допинговый скандал разразился после того, как WADA потребовало от властей России передать ему базу данных Московской антидопинговой лаборатории (допинг-контроль российских спортсменов за 2012–2015 гг.). Комиссия, изучившая базу, пришла к выводу, что в нее вносились изменения. О манипуляциях с допинг-пробами сообщил также руководитель РУСАДА Юрий Ганус. Изменения, по его словам, вносились в декабре 2018 г. и январе 2019 г., когда лабораторию контролировал Следственный комитет России (СКР) накануне передачи базы данных экспертам WADA. Позже Международный олимпийский комитет заявил, что ответственность за сохранность данных лаборатории лежала на российских властях, а значит, именно они ответственны за возможные манипуляции. СКР на запрос «Ведомостей» не ответил.
Когда ограничения (на участие в зимней Олимпиаде в Пхенчхане в 2017 г. – «Ведомости») ввели в прошлый раз, фанаты и журналисты наперебой говорили, что это «наказание» за Крым, сказал политолог Алексей Макаркин. По мнению эксперта, это не политическое решение, а результат «абсолютной наивности [российских чиновников], которые считают, что при сегодняшних технологиях можно продолжать пользоваться методами десятилетней давности». Теперь Россия, наверное, попытается обжаловать решение хотя бы «для порядку», но позиция спортивного суда, скорее всего, будет суровой, иначе это серьезно ударит и по его репутации, считает Макаркин.