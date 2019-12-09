Министр спорта России прокомментировал санкции WADA. Главное
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал санкции, которые исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) ввел в отношении России. Главное из того, что сказал российский министр:
Проблемы с допингом в российском спорте были и остаются: «Мы много раз говорили, что действительно проблемы были, и проблемы были в легкой атлетике, и очень серьезные. Поэтому пришлось реформировать всю Федерацию. Да и сейчас проблемы остаются, вы знаете, что сейчас будут назначены новые выборы Федерации легкой атлетики. Действительно, проблемы есть». Министр напомнил, что после перепроверки проб было дисквалифицировано большое количество российских спортсменов.
На вопрос, можно ли назвать решение WADA политическим, Колобков ответил, что «иногда такие мысли приходят».
Колобков призвал исключить коллективную ответственность за допинг и наказывать конкретных спортсменов и тренеров, уличенных в допинге. Позже, комментируя вопрос, кто должен понести ответственность за решение в отношении России со стороны WADA, министр сказал: «Вы сейчас что хотите от меня услышать? Я должен оправдываться или должен тыкать пальцем в кого-то там другого? Я свой уровень ответственности целиком и полностью понимаю».
По мнению Колобкова, решение исполкома WADA не коснется чемпионата Европы и чемпионатов мира.
Решение о подаче апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне будет принято после подробного изучения решения исполкома WADA: «У [Российского антидопингового агентства] РУСАДА есть 21 день на подготовку ответа, согласны или нет [с решением]. Если нет, то будет направлено исковое заявление в CAS. Он будет рассматривать все с нуля, будет объективный процесс. Будут подбираться спортивные судьи. До этого момента никакое решение в силу не вступает».
Колобков отметил, что некоторые положения в списке санкций исполкома WADA против России противоречат Хартии Международного олимпийского комитета (МОК): «Для нас главный документ – Хартия МОК, на ее основании разрабатываются уставы федераций. Это некая спортивная реликвия. Сейчас более важным становится Кодекс WADA, чем основополагающие спортивный документы, как Хартия».
Обвинения WADA в отношении российского спорта на основании базы данных московской лаборатории (LIMS), копию которой предоставил Григорий Родченков, – незаконны: «[В отчете WADA] cравнивалась база LIMS Родченкова, полученная из неизвестных источников [и данные Московской антидопинговой лаборатории, полученные в январе], есть сами пробирки – мы передали 4000 баночек, о них пока тоже ничего не сказано. Возможно, в ближайшее время они это исследуют и об этом будет сказано. LIMS не была опечатана, лаборатория работала, проводились анализы на кровь, она обновлялась, какие-то вещи корректировались. Не секрет, что эта база была сделана на коленке предыдущими руководителями лаборатории, поэтому нельзя сравнивать это с базой данных в принципе – она незаконная.
Ранее исполнительный комитет WADA единогласно поддержал санкции против России, предложенные комитетом по соответствию WADA. Санкции, в частности, запрещают российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях под российским флагом, а российским чиновникам и представителям российского правительства – входить в руководящие органы спортивных федераций и организаций. У России также будет отозвано (в тех случаях, где это возможно) ранее данное право на проведение крупных спортивных соревнований, и страна не сможет подать заявку на проведение Олимпиады 2032 г. Исполком WADA также лишил РУСАДА статуса соответствия.
Российские атлеты и члены их команд смогут принять участие в таких турнирах только под нейтральным флагом, если докажут, что не были вовлечены в допинг-скандал. Правила их допуска определит WADA. Ранее председатель комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор подтвердил, что такие правила будут действовать для россиян и на чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 г. Решение исполкома WADA о санкциях против России вступит в силу через 21 день или после разбирательств в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, если Россия решит его оспорить. Россия пока не подтвердила, что будет оспаривать это решение.