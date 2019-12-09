Министр спорта России прокомментировал санкции WADA. Главное

Проблемы с допингом в российском спорте были и остаются: «Мы много раз говорили, что действительно проблемы были, и проблемы были в легкой атлетике, и очень серьезные. Поэтому пришлось реформировать всю Федерацию. Да и сейчас проблемы остаются, вы знаете, что сейчас будут назначены новые выборы Федерации легкой атлетики. Действительно, проблемы есть». Министр напомнил, что после перепроверки проб было дисквалифицировано большое количество российских спортсменов.

На вопрос, можно ли назвать решение WADA политическим, Колобков ответил, что «иногда такие мысли приходят».

Колобков призвал исключить коллективную ответственность за допинг и наказывать конкретных спортсменов и тренеров, уличенных в допинге. Позже, комментируя вопрос, кто должен понести ответственность за решение в отношении России со стороны WADA, министр сказал: «Вы сейчас что хотите от меня услышать? Я должен оправдываться или должен тыкать пальцем в кого-то там другого? Я свой уровень ответственности целиком и полностью понимаю».

По мнению Колобкова, решение исполкома WADA не коснется чемпионата Европы и чемпионатов мира.

Решение о подаче апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне будет принято после подробного изучения решения исполкома WADA: «У [Российского антидопингового агентства] РУСАДА есть 21 день на подготовку ответа, согласны или нет [с решением]. Если нет, то будет направлено исковое заявление в CAS. Он будет рассматривать все с нуля, будет объективный процесс. Будут подбираться спортивные судьи. До этого момента никакое решение в силу не вступает».

Колобков отметил, что некоторые положения в списке санкций исполкома WADA против России противоречат Хартии Международного олимпийского комитета (МОК): «Для нас главный документ – Хартия МОК, на ее основании разрабатываются уставы федераций. Это некая спортивная реликвия. Сейчас более важным становится Кодекс WADA, чем основополагающие спортивный документы, как Хартия».