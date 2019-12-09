Общество / Бизнес

Министр спорта России прокомментировал санкции WADA. Главное

Колобков назвал решение политическим и предложил наказывать за допинг спортсменов и тренеров
Ангелина Кречетова
Ангелина Кречетова
Министр спорта Павел Колобков во время пресс-конференции по итогам заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) /Валерий Шарифулин / ТАСС

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал санкции, которые исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) ввел в отношении России. Главное из того, что сказал российский министр:

  • Проблемы с допингом в российском спорте были и остаются: «Мы много раз говорили, что действительно проблемы были, и проблемы были в легкой атлетике, и очень серьезные. Поэтому пришлось реформировать всю Федерацию. Да и сейчас проблемы остаются, вы знаете, что сейчас будут назначены новые выборы Федерации легкой атлетики. Действительно, проблемы есть». Министр напомнил, что после перепроверки проб было дисквалифицировано большое количество российских спортсменов.

  • На вопрос, можно ли назвать решение WADA политическим, Колобков ответил, что «иногда такие мысли приходят».

  • Колобков призвал исключить коллективную ответственность за допинг и наказывать конкретных спортсменов и тренеров, уличенных в допинге. Позже, комментируя вопрос, кто должен понести ответственность за решение в отношении России со стороны WADA, министр сказал: «Вы сейчас что хотите от меня услышать? Я должен оправдываться или должен тыкать пальцем в кого-то там другого? Я свой уровень ответственности целиком и полностью понимаю».

  • По мнению Колобкова, решение исполкома WADA не коснется чемпионата Европы и чемпионатов мира.

  • Решение о подаче апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне будет принято после подробного изучения решения исполкома WADA: «У [Российского антидопингового агентства] РУСАДА есть 21 день на подготовку ответа, согласны или нет [с решением]. Если нет, то будет направлено исковое заявление в CAS. Он будет рассматривать все с нуля, будет объективный процесс. Будут подбираться спортивные судьи. До этого момента никакое решение в силу не вступает».

  • Колобков отметил, что некоторые положения в списке санкций исполкома WADA против России противоречат Хартии Международного олимпийского комитета (МОК): «Для нас главный документ – Хартия МОК, на ее основании разрабатываются уставы федераций. Это некая спортивная реликвия. Сейчас более важным становится Кодекс WADA, чем основополагающие спортивный документы, как Хартия».

  • Обвинения WADA в отношении российского спорта на основании базы данных московской лаборатории (LIMS), копию которой предоставил Григорий Родченков, – незаконны: «[В отчете WADA] cравнивалась база LIMS Родченкова, полученная из неизвестных источников [и данные Московской антидопинговой лаборатории, полученные в январе], есть сами пробирки – мы передали 4000 баночек, о них пока тоже ничего не сказано. Возможно, в ближайшее время они это исследуют и об этом будет сказано. LIMS не была опечатана, лаборатория работала, проводились анализы на кровь, она обновлялась, какие-то вещи корректировались. Не секрет, что эта база была сделана на коленке предыдущими руководителями лаборатории, поэтому нельзя сравнивать это с базой данных в принципе – она незаконная.

WADA на четыре года дисквалифицировало Россию за допинг

Российские спортсмены не смогут выступать под российским флагом на Олимпиадах и чемпионатах мира
Бизнес / Общество

Ранее исполнительный комитет WADA единогласно поддержал санкции против России, предложенные комитетом по соответствию WADA. Санкции, в частности, запрещают российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях под российским флагом, а российским чиновникам и представителям российского правительства – входить в руководящие органы спортивных федераций и организаций. У России также будет отозвано (в тех случаях, где это возможно) ранее данное право на проведение крупных спортивных соревнований, и страна не сможет подать заявку на проведение Олимпиады 2032 г. Исполком WADA также лишил РУСАДА статуса соответствия.

Российские атлеты и члены их команд смогут принять участие в таких турнирах только под нейтральным флагом, если докажут, что не были вовлечены в допинг-скандал. Правила их допуска определит WADA. Ранее председатель комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор подтвердил, что такие правила будут действовать для россиян и на чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 г. Решение исполкома WADA о санкциях против России вступит в силу через 21 день или после разбирательств в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, если Россия решит его оспорить. Россия пока не подтвердила, что будет оспаривать это решение.

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