Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф с авиакомпании за полет над Крымом, сообщило на своей странице в Facebook командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу. По данным ведомства, сумма штрафа составила 136 000 гривен (около $5900). Его выплатила казахстанская авиакомпания Euro-Asia Air, которая 8 августа выполнила полет над Крымом.