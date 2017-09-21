Суд в Киеве оштрафовал российскую авиакомпанию на $380 000 за полеты над Крымом

Хозяйственный суд Киевской области взыскал около $380 000 с российской авиакомпании за полеты над Крымом. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в Facebook. Иск подала украинская прокуратура автономной республики Крым.

По словам Сарган, авиакомпания не оплачивала аэронавигационные услуги в небе над Черным морем «в границах Симферопольского района полетной информации». Пресс-секретарь добавила, что арбитражный суд Москвы вручил ответчику уведомление о судебном производстве.

Ранее сообщалось, что Госавиаслужба Украины за нарушения воздушного пространства страны выписала российским авиакомпаниям более 20 000 штрафов на общую сумму 2,72 млрд грн (около $103 млн).

В Минтрансе России заявили, что не получали уведомления о штрафах.