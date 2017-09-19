Минтранс не получал от Украины уведомлений о штрафах для российских авиакомпаний

Минтранс России не получал от Украины уведомлений о штрафах для российских авиакомпаний. Об этом сообщил ТАСС министр транспорта Максим Соколов во вторник в кулуарах форума «Нева-2017».

«По крайней мере я на данный момент ничего официально не получал», - сказал Соколов.

Ранее во вторник стало известно, что Госавиаслужба Украины за нарушения воздушного пространства страны выписала российским авиакомпаниям более 20 000 штрафов на общую сумму 2,72 млрд грн (около $103 млн). Нарушение у всех компаний в основном одно - полеты в Крым.

В ведомстве пояснили, что указом президента Украины от 16 сентября 2015 г. введено в действие решение СНБО о применении персональных санкций к авиакомпаниям Российской Федерации.