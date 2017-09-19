На Украине российским авиакомпаниям выписали 20 000 штрафов

Госавиаслужба Украины за нарушения воздушного пространства страны выписала российским авиакомпаниям более 20 000 штрафов на общую сумму 2,72 млрд грн (около $103 млн), передает «Интерфакс». Нарушение у всех компаний в основном одно - полеты к Крым.

В ведомстве пояснили, что указом президента Украины от 16 сентября 2015 г. введено в действие решение СНБО о применении персональных санкций к авиакомпаниям Российской Федерации.

Госавиаслужба насчитала российских нарушителей-авиакомпаний более 40: «Аэрофлот», «ВИМ авиа», «Газпром авиа», «Ред Вингс», «Россия», «Алроса», «Уральские авиалинии», «Ямал», «ЮТэйр», «Трансаэро», «224 авиаотряд», «Когалымавиа» «Сокол», «Барс Аэро» и другие. Факты правонарушений фиксируются на основании данных автоматизированной системы управления воздушным движением Aircon 2100.

Точное количество нарушений госавиаслужба подсчитать не может. В ведомстве также отметили, что, согласно Воздушному кодексу Украины, если штраф не будет уплачен в течение 15 дней с момента получения постановления, то принудительное взыскание будет осуществлять Государственная исполнительная служба. На 15 сентября 2017 г. с момента действия указа президента ни один штраф не был оплачен.